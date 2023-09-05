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嘉義縣登革熱確診累計9例 新增1快篩陽性

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣登革熱確診累計9例，新增1快篩陽性、1足跡。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣登革熱確診累計9例，新增1快篩陽性、1足跡。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天宣布，新增登革熱NS1快篩陽性1案及1足跡案，分別為居住竹崎鄉42歲女性，及菲律賓入境新竹縣35歲男性確診者曾至水上鄉活動，立即啟動疫調孳生源清除， 聯合水上、竹崎、鹿草3鄉鎮公所，針對半徑100公尺室內外化學防治措施。

衛生局統計，本土確診案例累計9案，分別為竹崎鄉3例、梅山鄉4例、大林鎮及太保市各1例，昨天新增NS1快篩陽性個案，已送中央研判中，該案為竹崎鄉42歲女性，工作地在鹿草鄉，因假日經常往返雲林古坑娘家，娘家親人都在4日研判確診，接觸者9人皆為陰性。

另一位確診者足跡案為35歲男性，在新竹湖口工業區工作，30日自菲律賓旅遊返國，入境時即有腰酸背痛、皮膚出疹症狀，4日研判為確定病例，曾有水上鄉活動足跡，縣府團隊與水上、竹崎、鹿草3鄉鎮公所進行足跡疫調及化學防治。

衛生局長趙紋華表示，全縣本土確診9例，尚有4例需監測26日，外縣市確診足跡案，還有7例需監測至28日，提醒鄉親需時刻注意自身健康狀況，嚴格落實登革熱防治。

縣長翁章梁說，海葵颱風帶來雨勢及積水，增加登革熱疫情風險，務必落實「巡、倒、清、刷」，提醒民眾出現發燒、筋骨痠痛、眼窩痛等症狀應儘速就醫，盡速到70家快篩合約院所就醫，尤其曾有疫區足跡者，應留意身體狀況，有疑似症狀就要立刻就醫。

嘉義縣登革熱確診累計9例，新增1快篩陽性、1足跡。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣登革熱確診累計9例，新增1快篩陽性、1足跡。圖／嘉義縣政府提供

確診 足跡 快篩陽性

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