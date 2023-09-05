綠營嘉市內訌 王美惠遭同黨批「叛黨背骨」

綠營嘉義市內訌加劇！議會黨團黃露慧、蔡文旭、黃大祐、黃盈智、林煒軒等5人，上午發表共同聲明稱呼王美惠為「王小姐」，與「王小姐」劃清界線，批「王小姐」團隊叛黨、背骨，傷害支持者的心，難道她都不自知，也無動於衷？王美惠回應，遭到黨內同志莫須有指控，深感遺憾。

議會黨團說，「王小姐」在議會對前市長涂醒哲高喊「涂一屆」，對從政同志無羞辱打擊。自此，黃敏修不斷在小英之友會公版Line群組攻擊涂醒哲。這些行為導致小英總統2018年3月將徐文志會長、黃敏修祕書長撤換，改推黃淑英任會長、詹瑞邦任祕書長。

2018年市長選舉，徐文志公開支持黃敏惠。2019年1月25日各報刊出徐文志同意出任黃敏惠副市長。後因國民黨極力反彈，導致人事案最後不了了之。2019年初「王小姐」剛選完議員，與李俊俋選立委，拉他下馬取而代之。對民進黨在地經營到底有何好處？兩位優秀同志被迫離開嘉市後，民進黨基層實力經損失大半。

2021年底，「王小姐」本已考慮被徵召將代表民進黨參選2022年11月的嘉市長選舉。但在2022年6月底，卻又表明退選，這令黨中央措手不及，只好讓李俊俋臨危受命，出來應戰，但起跑的良機已過。

2022年12月，「王小姐」服務處徐文志主任無視自己是民進黨立委服務處主任及黨員身份，公然要大家支持黃敏惠連任市長。「王小姐」不僅事前未加以制止，事後未譴責。至今還繼續任用他當服務處主任，顯然王小姐默許徐文志這種「叛黨」的行為。

2022年市議員選舉，「王小姐」一再強調唯一支持黃敏修。這叫其他參選的同志情何以堪？2020年，大家全力支持「王小姐」並拿下8 萬多票當選立委，但事後，這民進黨在嘉義市唯一的立委，其應有的高度與格局又在哪裡？

王小姐唯一支持並當選的黃敏修議員，在2022年12月25日上午，未宣誓就職議員前，就毅然決然的退出民進黨，並與市議會黨團公然對立，其欠缺民主的素養，令人不敢苟同。「王小姐」唯一支持的黃敏修議員在2022年12月25日議長選舉時，寧願被開除黨籍，也堅持要做出違背黨中央「團進團出」及「排黑」的要求。「王小姐」對黃敏修的行為不僅未加反對，還繼續讓他擔任服務處首席顧問，並與他共同設立聯合服務處。

王美惠說，身為民進黨終身黨員，為民進黨努力奮戰，從民進黨黨代表至4屆議員、1屆立法委員，並尊奉蔡英文總統政策方針，對黨盡心盡力，別無二心，今遭到黨內同志莫須有的指控，深感遺憾。

王美惠聲明，一直以來，對於黨內提名之候選人皆盡心盡力輔選，且從未規畫參選2022年市長，對於今日議會民進黨黨團新聞稿內種種誤解，已數次對外說明解釋，為了黨內和諧團結，一切到此為止，不再多做回應。

王美惠表示，是非成敗轉頭空，如果一直糾纏在過去，將會失去未來，民進黨是個會檢討的政黨，也因為如此，才能在多次挫敗中再次站起。王美惠說，兄弟鬩牆難免，但面對外敵還需同心協助，俗話說「打虎抓賊親兄弟」，請黨內同志對於過去的誤解，就此休止，一同齊心面對2024的選戰。