「鷸蚌相爭」真實版上演！這回漁翁沒得利反救兩條生命
真實版「鷸蚌相爭」！國小教師葉志偉2日在海堤岸邊，發現一隻中杓鷸的喙被赤嘴蛤緊緊夾住，觀察40分鐘還僵持不下。雖然認為這是大自然生態的一部分，不應該有人為的干擾，但他又不忍中杓鷸被漲潮淹死，最後還是幫著解開雙方，不過這次漁翁沒有得利，而是讓牠們各歸其所。
鳥友葉志偉表示，當天潮水快漲到堤岸邊時，發現一隻過境鳥中杓鷸，以怪異的姿勢從灘地飛落到消波塊中的縫隙，他用望遠鏡一看，發現中杓鷸的嘴被赤嘴蛤緊緊咬住了。於是在大太陽底下觀察，看看是赤嘴蛤贏，或是中杓鷸贏？
看了40分鐘，發現這次的較量，應該是赤嘴蛤的贏面居多。因為赤嘴蛤的體型大，重量也夠，所以中杓鷸沒辦法順利飛行，僅能在潮水將淹沒時，勉強飛一、兩公尺。沒多久，中杓鷸已經被潮水逼到堤岸邊，堤岸頂約有兩公尺多的高度，過不了多久，中杓鷸可能就要被潮水淹沒而亡。
葉志偉很掙扎，一方面認為這是大自然生態的一部分，不應該有人為的干擾；另一方面，又覺得眼睜睜看著中杓鷸被潮水淹死，自己一定會做惡夢。考量了好一會兒，終於做了決定，又攀又爬才慢慢靠近這隻鳥，中杓鷸已如預期、完全沒有移動能力了。
葉志偉說，他一手抓住鷸與蛤，趕緊原路回到堤岸上，先拍了張紀念照，再用手指甲把赤嘴蛤給扳開。重獲自由的中杓鷸很快就飛走了，他再幫這顆赤嘴蛤拍紀念照，就丟回大海了。
成語辭典「鷸蚌相爭、漁翁得利」是比喻雙方爭執不相讓，會造成兩敗俱傷，讓第三者獲得利益。不過，在這次真實版的「鷸蚌相爭」中，雙方沒有兩敗俱傷，漁翁也沒有得利，算是個好結局！葉志偉說，這隻中杓鷸的體重很輕，超乎預期，希望牠在海岸補充足夠的能量，繼續未完的旅程。
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