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熱蘭遮博物館瓷器展 說台南400年歷史

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
迎接台南400，台南市文化局在熱蘭遮博物館規畫展出安平地區最新考古出土2千多件文物。圖／台南市文化局提供
迎接台南400，台南市文化局在熱蘭遮博物館規畫展出安平地區最新考古出土2千多件文物。圖／台南市文化局提供

迎接「台南400」，台南市文化局籌辦在熱蘭遮博物館展出近2年來，熱蘭遮堡及周邊區域與大員市鎮考古挖掘出土文物，約從17世紀至日治時期2千件瓷器，透過博物館展示，以文物講歷史，讓更多民眾看見隱藏在台南地底豐富歷史與痕跡，展覽將在23日，距離2024年倒數第100日開幕。

文化局說，400年前荷蘭人在安平設貿易據點，建立熱蘭遮堡與大員市鎮，開啟台灣躍上世界歷史契機。市府與成大考古學研究所合作，在安平（原熱蘭遮堡及其周遭區域、大員市鎮範圍）陸續調查研究及考古發掘。

這次展出新出土文物是2020年至2021年間發掘文物，包括17世紀前中期來自中國價值較高精細的「江西景德鎮瓷器 (卡拉克瓷盤)」、以及較為粗製「漳州窯瓷器」、17世紀中後期「日本肥前燒外銷瓷」、18世紀至19世紀前期「福建窯青花瓷 (如：靈芝紋青花碗、盤)」，還有日治瓷器「台製鶴紋碗」等不同年代的瓷器，出土位置在安平區安平路與效忠街交界處東側、國勝路西側公園用地等處。

文化局指出，這些出土瓷類遺物，反映安平地區作為台灣面臨外來勢力到來的衝擊與佔領的第一站，各歷史時期物質文化及東亞、東南亞地區政治經濟局面。

文化局說，來自這片土地下，不同年代、不同樣式器皿碎片，代表的不只是單純一個物件，帶領大家看見歷史面貌、生活日常及400年故事。

展覽將在23日開幕，距離2024年正好是倒數第100日，以「熱蘭遮進行式」概念策展，這片土地故事不會停止，將透過學術研究持續發掘書寫。歡迎民眾前往安平古堡園區內熱蘭遮博物館參觀，欣賞台南400年故事。

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