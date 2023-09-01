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雲林漁港歷來最大海水倒灌 陳揆：不分藍綠用科學治理

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
萡子寮漁港連續兩天淹水並進行潮時間封閉，用擋水板阻隔以免海水入侵村子。記者蔡維斌／攝影
萡子寮漁港連續兩天淹水並進行潮時間封閉，用擋水板阻隔以免海水入侵村子。記者蔡維斌／攝影

雲林沿海包括最大的萡子寮漁港昨天發生歷年來最大海水倒灌，漁港全被淹沒，行政院陳建仁今天視察雲林，臨時增加行程冒雨前往漁港勘災，面對極端氣候海平面上升、地盤下陷加遽、漂沙嚴重等現象，聽取簡報後，呼籲面對大自然變遷，大家團結用科學方法通盤治理，中央地方責無旁貸。

雲林沿海受天文藍月大海潮加上颱風大浪，兩天來接連發生嚴重海水倒灌，尤其最大的萡子寮港今天仍一片汪洋，淹水及膝，漲潮時被迫封閉，昨天口湖鄉透過媒體以高聲量向外求援，行政院長陳建仁今天原只排定抵視察雲林冷鏈產業和媽祖大橋橋梁工程，臨時再增抵萡子寮港勘災。

陳建仁中午抵達時，海水已漸退，不過面對港區道路仍到處淹水，能看出水情嚴重。口湖鄉長李龍飛及許多漁民也到場關切。縣府水利處長許宏博簡報指出，因地盤下陷嚴重，多年來幾次加高防波堤並年年抽沙清淤仍難敵天象變化，港域高程約1.9公尺但這兩天的海平面高達2.56公尺，加上風浪助長才爆發嚴重海水倒灌。

目前除進行應急擋水措施，縣府也提出增高延伸防波堤且港域30萬立方米淤沙1次清理，確保港口不受漂沙封堵，因應極端氣候的海象變化。漁業署則表示，曾與蘇治芬多次召開海岸治理檢討，為保漁港的漁業永續，除應急工程應要進行水工研究與探測再行治理，方能一勞永逸，由於該漁港屬地方管理，中央會予協助建置長遠治理方案。

雲林縣長張麗善則當面遞交雲林所有漁港的治理及海堤安全防護計畫，請行政院協助。蘇治芬也建議不妨將雲林海岸治理一併納入院會正檢討的國土沙洲案，以擴大治理量能。

兩人提案均獲陳建仁認可，他說，因應氣象變遷，院會正積極探討這沙洲治理問題並制訂因應對策，他強調治理海岸不分彼此，中央地方攜手合作，運用水工科學方法治理才可長可久，尤其萡子寮港環境因素複雜，年年清淤也不是辦法，光加高堤岸反而增加港區載重負擔加遽下陷，所以除短期應急工程，盤點漁港和海岸進行通盤性治理相當重要，行政院會全力協助。

行政院長陳建仁昨天視察雲林，臨時增加行程，冒雨到萡子寮港勘災，聽取中央和地方的治理提案。記者蔡維斌／攝影
行政院長陳建仁昨天視察雲林，臨時增加行程，冒雨到萡子寮港勘災，聽取中央和地方的治理提案。記者蔡維斌／攝影
行政院長陳建仁昨天視察雲林，臨時增加行程，冒雨到萡子寮港勘災，聽取中央和地方的治理提案。記者蔡維斌／攝影
行政院長陳建仁昨天視察雲林，臨時增加行程，冒雨到萡子寮港勘災，聽取中央和地方的治理提案。記者蔡維斌／攝影
行政院長陳建仁今天臨時增加行程視察雲林漁港災情，強調對抗極氣候治理海岸漁港須不分彼此，中央地方攜手合作。記者蔡維斌／攝影
行政院長陳建仁今天臨時增加行程視察雲林漁港災情，強調對抗極氣候治理海岸漁港須不分彼此，中央地方攜手合作。記者蔡維斌／攝影

雲林 行政院 陳建仁 淹水

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