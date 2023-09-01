挑戰極限風箏衝浪來了 開放體驗手刀快搶報名

雲林縣府看中四湖鄉三條崙風力穩定，打造風箏衝浪基地，迎接秋風報到，第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將於10月28至29日及11月4至5日連續兩周末不間斷登場，相關「水上活動體驗」及「海洋環教遊程」將於9月8日中午12點開放線上報名，名額有限，額滿為止。

雲林縣府計畫處長李明岳表示，三條崙海域擁有獨特地理優勢，外海沙洲與岸邊形成風力穩定的平水區域，適合風箏衝浪初學者練習，也是衝浪高手挑戰極限的絕佳場域，易於親近又可飽覽海岸風景。

縣府看中三條崙優勢，在此創辦雲林國際風箏衝浪學校，推廣水域安全教育宣導、學習運動常識技巧，及淺灘實際操作等系列教學課程，前年首度舉辦風箏衝浪公開賽，相關賽事及體驗活動報名都秒殺。

今年第三屆風箏衝浪公開賽及體驗活動將於10月28至29日及11月4至5日舉辦，有刺激腎上腺素的飆速賽，還有體現力與美的高空花式show，並首次辦理全球最新潮流的「風翼水翼競速賽」，讓眾多玩家競技交流。

李明岳說，每年報名搶破頭的「水上活動體驗」在10月29日、11月4日、5日共辦理6場次，讓民眾一次解鎖風箏衝浪、風翼衝浪及立式划槳等多項體驗，另有4場次「海洋環教遊程」，包含海洋淨灘、生態導覽、串剖蚵體驗等內容，及「三條崙定向越野」戶外運動、親水永續市集，讓民眾透過寓教於樂的體驗方式，感受雲林濱海之美。

「水上活動體驗」及「海洋環教遊程」將於9月8日中午12點開放線上報名，名額有限，相關活動資訊可上「雲林縣政府計畫處」或「海young三條崙」臉書粉絲專頁查詢。