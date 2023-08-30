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中元普度後…嘉義梅山玉虛宮神秘「跳鐘馗」夜間開跳

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣梅山鄉玉虛宮傳承百年的「跳鍾馗」儀式，將於今晚九點半在廟前廣場展開鍾馗爺祈安壓煞。圖／攝影人賴國華提供
嘉縣梅山鄉玉虛宮傳承百年的「跳鍾馗」儀式，將於今晚九點半在廟前廣場展開鍾馗爺祈安壓煞。圖／攝影人賴國華提供

今天農曆七月十五是一年一度的中元節，各地中元普度、搶孤及放水燈等習俗陸續展開。嘉義縣梅山鄉玉虛宮傳承百年的「跳鍾馗」儀式，將於今晚九點恭送大士昇天後，立即於九點半在廟前廣場展開1小時的鍾馗爺祈安壓煞，要讓還留在普度現場的好兄弟們回歸本位，不要再逗留於普度現場，或在境內作怪。

玉虛宮董事游澤豪表示，跳鍾馗意為「押孤」主旨於「押住孤魂」，舉行於每年中元普度結束之後，將頑固孤魂野鬼請出陽間回歸本位，跳鍾馗方式以道士扮演鍾馗，鎮壓煞氣淨化白天普度現場祈求安康。

梅山玉虛宮指出，現今跳鍾馗儀式不像過去都要大家回避，已進化成邀請及吸引民眾前來欣賞的地方特殊宗教儀式，今晚9點於廟前普度完的廣場，舉行恭送大士及跳鍾馗祈安壓煞儀式約1小時，歡迎前往參加記錄。

攝影人賴國華表示，目前地方普度完，有跳鐘馗的廟宇並不多，而因民眾多數對鐘馗會有較懼怕的刻板印象，可能連在地人都很少親眼見到這樣的科儀，他才想記錄下來，讓更多人來認識這項具神秘性的傳統科儀。

拍攝跳鐘馗有哪些禁忌？賴國華說，他頭次拍跳鍾馗時，內心是會怕怕的，不過在與廟方了解一些禁忌，及對祂的了解後，就比較不怕，拍攝過程要保持距離的，切記不要與法師交談或叫法師的名字，在科儀開始後，要保持安靜不要去影響科儀等，要有心存敬畏之心。

嘉縣梅山鄉玉虛宮傳承百年的「跳鍾馗」儀式，將於今晚九點恭送大士昇天後，立即於九點半在廟前廣場展開鍾馗爺祈安壓煞。圖／嘉義梅山玉虛宮提供
嘉縣梅山鄉玉虛宮傳承百年的「跳鍾馗」儀式，將於今晚九點恭送大士昇天後，立即於九點半在廟前廣場展開鍾馗爺祈安壓煞。圖／嘉義梅山玉虛宮提供
嘉縣梅山鄉玉虛宮傳承百年的「跳鍾馗」儀式，將於今晚九點半在廟前廣場展開鍾馗爺祈安壓煞。圖／攝影人賴國華提供
嘉縣梅山鄉玉虛宮傳承百年的「跳鍾馗」儀式，將於今晚九點半在廟前廣場展開鍾馗爺祈安壓煞。圖／攝影人賴國華提供

普度 農曆七月 中元節

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