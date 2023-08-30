西拉雅族愛吃它 佳里北頭洋居民開發8道鹿肉料理

佳里區北頭洋發展協會申請文化局社造補助計畫，社區夥伴與崑山科技大學餐飲管理及廚藝系馬永曾老師合作，以平埔傳統食材如刺蔥、龍鬚菜等，加上西拉雅人鍾愛的鹿肉，開發出8道精緻鹿肉料理，重現平埔美食文化。

蕭壠社北頭洋發展協會理事長楊振鑰說，北頭洋是平埔族發源地之一，擁有豐富的文化資源，每年農曆3月28日都會舉辦阿立祖夜祭，是市定民俗無形文化資產，鹿肉是西拉雅族傳統肉食來源之一，藉由鹿肉料理的研發，希望能體現平埔族人的生活樣貌，成為在地特色，並帶領社區走向永續發展。

料理課程請來崑山科大的老師馬永曾教學，也是原住民的馬永曾以日常食材融入平埔特色，搭配在地及當令蔬菜鮮果等，搭配鹿肉，製作出柚子胡麻醬月見蕨、刺蔥柴燒滑蛋、馬鈴薯和風照燒鹿肉、鹿茸酒清燉鹿排骨湯、鹿肉醬燒茄子、鹽酥鹿肉、鹿肉麻油炊飯與以地瓜葉和紅棗所製成檳榔外型的甜點；8道料理精緻且美味，未來改良後以此推廣鹿食料理文化行銷特色產業。

佳里區公所區長林耿漢區長表示，鹿肉乃早期西拉雅人的主食之一，因需要追逐與獵捕鹿，故西拉雅族人練就善跑的本領，也流傳「飛番程天與」的傳奇事蹟，藉由開發結合鹿肉的平埔美食，讓社區文化更多元，在傳承歷史並說故事的同時，也能讓居民及遊客品嘗到美食，讓印象更深刻。