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颱風蘇拉來襲！雲林風電船機遭蚵架包圍無法回港避險 業者籲政府協調

中央社／ 台中27日電
颱風蘇拉來襲，雲林外海風電業者為確保船機設備安全，必須撤離海上施工設備，駛回港口避險，但因船機四周遭蚵架包圍，進退兩難，業者27日希望政府能出面協調，先讓船機回港避險。圖／業者提供
颱風蘇拉來襲，雲林外海風電業者為確保船機設備安全，必須撤離海上施工設備，駛回港口避險，但因船機四周遭蚵架包圍，進退兩難，業者27日希望政府能出面協調，先讓船機回港避險。圖／業者提供

颱風蘇拉即將來襲，有風電業者在雲林外海興建80座離岸風機，當地蚵農因對補償金未有共識，在船機四周架設蚵架阻擋去路，業者憂心颱風來襲恐有翻覆風險，籲政府出面協調，先讓船機回港避險。

風電業者今天透過文字稿表示，中央政府在雲林離岸風場計畫，預計興建80座離岸風機，受到疫情影響工程嚴重落後，今年全力趕工，當地人士卻在廠商趕工時，因不明原因阻止，要求再次補償，更找來蚵農架設蚵架，限制船機進出。

眼看颱風蘇拉來襲，業者為確保船機設備安全，必須撤離海上施工設備，駛回港口避險，但因船機四周遭蚵架包圍，進退兩難，憂心船機若在海上遇上颱風，輕則撞毀，重則有翻覆危機，甚至發生海難危險，希望政府能出面協調，先讓船機回港避險。

颱風 雲林

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