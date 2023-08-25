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麻豆文旦賣到加拿大 「老外」喜歡的是這種等級

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
麻豆農會與貿易公司合作，出口1.8公噸文旦到加拿大，且與傳統不同，這次主打白人市場。記者莊曜聰／攝影
麻豆農會與貿易公司合作，出口1.8公噸文旦到加拿大，且與傳統不同，這次主打白人市場。記者莊曜聰／攝影

台南文旦搶攻海外市場，政府、民間不約而同瞄準加拿大，繼南市府農業局首批外銷啟運7公噸後，麻豆區農會也首開先例，由農會主導與貿易公司合作，將出口1.8公噸文旦到加拿大，今天正式封櫃啟航，且與傳統供應秋節禮品、主打華人市場不同，這次力推白人市場，希望讓「老外」也能品嘗鮮果美味。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說，文旦的產季在中秋節前後，因此被視為節慶性水果，在外銷上通常以華人市場為主，這次與貿易公司合作，希望能開發更多可能性，將銷往當地白人經常上門的超市品牌，在果品挑選上也有不同之處。

孫慈敏指出，在與貿易公司討論後發現，外國民眾挑選果品時，除了口味也重視賣相，尤其中意「大顆」的，但文旦大果水分少、肉質粗，小果個頭看起來又不夠體面，最後設定大小介於兩者之間的「中果」，再用選別機篩出甜度10級以上的文旦，才能「搭船出海」。

根據統計，麻豆文旦產量占全台35％，全台主要產區也組成文旦大聯盟，推動自主文旦產銷，除了鮮果也開發周邊加工產品，麻豆農會7月中就自動發起收購10年內新欉文旦，以供應大果製作精油及祭祀品用，並配合政府收購加工果、舉辦企業團購媒合會等，加上近年推動產地團體商標、產銷履歷、溯源農糧產品認證等，產銷供應鍊相對完整。

南市目前文旦栽種面積約1095公頃，麻豆就占了839公頃，總產量預估約2萬4700公噸，除了內銷市場外，也將銷售到日本、新加坡、加拿大等海外市場

文旦產期到來，除了鮮果外，近年來也積極開發周邊加工品。記者莊曜聰／攝影
文旦產期到來，除了鮮果外，近年來也積極開發周邊加工品。記者莊曜聰／攝影
麻豆農會出口1.8公噸文旦到加拿大，主打白人市場，果品的挑選有另外一套標準。記者莊曜聰／攝影
麻豆農會出口1.8公噸文旦到加拿大，主打白人市場，果品的挑選有另外一套標準。記者莊曜聰／攝影

文旦 農會 加拿大

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