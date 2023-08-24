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面露驚訝神情 到底和蔡總統說了什麼？侯友宜吐答案

林右昌視察糖鐵國家綠道台南段工程 里長建議這樣做更安全

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
總長16.8公里的糖鐵國家綠道台南段橫跨3行政區，串聯3糖廠間路線，預計9月完工。記者莊曜聰／攝影
總長16.8公里的糖鐵國家綠道台南段橫跨3行政區，串聯3糖廠間路線，預計9月完工。記者莊曜聰／攝影

總長度16.8公里的糖鐵國家綠道台南段即將於9月完工，台南段橫跨鹽水、新營、後壁3個行政區，以自行車道概念重新連結起岸內、新營、烏樹林糖廠的鐵道路線，內政部長林右昌24日南下視察工程，他說綠道串聯只是開始，地方政府、區公所可以此為骨幹，找出重要節點往外擴張，以廊帶概念發展觀光，發揮最大效益，有里長也反應，綠道部分為農路整改而成，機車、自行車同道行駛，應有減速或警示標誌，南市交通局表示將研擬設置。

南市府指出，糖鐵國家綠道整合台南溪北地區特有糖業歷史文化特色，打造休憩空間及自行車路廊，帶動地方產業加值，內政部「提升道路品質計畫2.0」核列2528萬元預算，由交通局負責施作，串聯原有3糖廠間的糖鐵路線，包括新闢自行車道、鐵路與人行道鋪面改善、道路標線及分隔島調整，以及路側綠廊設置等工程，全線預計9月完工驗收。

內政部長林右昌昨日南下視察工程，包括立法委員賴惠員、南市交通局長王銘德、新營區長翁振祥及多位里長都到場關心，立委賴惠員提出綠道串聯後，包括岸內糖廠、岸內影視基地周邊也應投入經費整修，林右昌表示，地方政府可盤點綠道周邊景點，提出相關改善計畫申請。

興業里里長蔡利發說，綠道有部分路段是現有農路整改，平時也會有機車通行，恐怕造成危險，全線通行前應設法解決。

對此南市交通局長王銘德說，糖鐵綠道沿線都有專屬路標，也會根據里程數設置道標，以便與一般道路及環島一號線區隔，由於部分既成路段會有機車、自行車共行的狀況，將研擬在路面設置減速標示，另外綠道沿線的區公所也可在重要節點申請設置YouBike，以提高綠道使用率。

糖鐵國家綠道台南段總長16.8公里，串聯3糖廠糖鐵路線，預計9月完工，內政部長林右昌今天南下視察工程進度。記者莊曜聰／攝影
糖鐵國家綠道台南段總長16.8公里，串聯3糖廠糖鐵路線，預計9月完工，內政部長林右昌今天南下視察工程進度。記者莊曜聰／攝影
糖鐵國家綠道台南段沿線有部分是既成農路、道路，交通局將會設置警示標線等避免危險。記者莊曜聰／攝影
糖鐵國家綠道台南段沿線有部分是既成農路、道路，交通局將會設置警示標線等避免危險。記者莊曜聰／攝影

自行車 糖鐵 林右昌 台南 鐵道 標誌

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