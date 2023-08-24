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超傻眼！台南全台最大滑軌特色公園剛啟用 被惡意玩壞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市北區文元公園滑軌遊戲場，號稱全國最大環形滑軌遊戲場。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場，號稱全國最大環形滑軌遊戲場。圖／北區公所提供

台南市斥資500萬元打造北區文元公園滑軌遊戲場，滑軌總長65公尺模擬空中溜索滑翔及雲霄飛車繞行一圈，號稱全國最大的環形滑軌遊戲場，19日才開放啟用，短短不到5天就發現遊戲場外圍安全纜索多處遭到民眾誤闖破壞，管理的北區區公所說，部分民眾出現脫序行為，包括「2、3人」一起吊上溜索，小朋友硬闖軌道緩衝區玩石子，家長把圍欄當椅子坐壞等，修復後已重新開放，但訂定每星期一為檢修日，進行自主檢查，不對外開放，也呼籲雨天也不要使用。

這座特色遊戲場由南市工務局補助萬元500進行改造，成為全國最大環形滑軌遊戲場，總長65公尺，前後各一座橡膠地墊出發平台，軌道有直線加速、圓弧曲道，及雙波浪形軌道所組成，模擬空中溜索及雲霄飛車的情境，讓民眾以站立姿勢進行溜滑，遊樂過程中能鍛鍊孩童的平衡感與反應能力。已通過載重150公斤的模擬安全測試，適合5歲以上及體重100公斤以下的大人小孩都可以玩。

公園19日中午開放，許多親子迫不及待體驗，但不久就出現「卡卡」溜出去就溜不回來，區公所通知廠商檢修，發現是因當天雷陣雨仍有民眾熱情不減搶玩，造成軸承滲入雨水以致滑行不順；部分遊戲場設施疑似人為違規使用故意破壞，有民眾多人一起吊上溜索，過重負荷易造成溜索損壞，基於安全考量被迫暫時封閉全面檢修，目前已恢復開放，並針對民眾使用情形加強防護措施及增設告示牌，希望家長們互相提醒並指導孩童正確使用方式。

議員陳怡珍指出，對於台南市第一座滑軌遊戲場親子都很期待，經過多次安全檢測才開放，或許太好玩了，一開放就很熱門，短時間太多人使用下出現設施損壞、滑軌卡卡等問題，令人意外，遊具刺激好玩但安全最重要。市府及管理單位一定要加強檢測，並滾動性檢討，畢竟好玩之外安全才是最重要的。

區公所表示，文元滑軌遊戲場設計須讓軌道能自主滑行一圈，依據執行滑軌載重測試規定，無人推行自然重力情形，速度需小每秒5公尺，經測試該滑軌遊具無人推行自然重力情形下，速度已達每秒4公尺，提醒家長們不要為追求速度用力推小孩了，也不要讓2位以上孩童一起乘坐，避免造成危險。若發現設施損壞請勿使用，通知公園維護單位06-2216117派員檢修。

市長黃偉哲也在臉書呼籲說，有市民朋友感到疑惑，剛啟用的北區文元公園滑軌遊戲場，怎麼又突然不開放了？因為使用的大小朋友太熱情，有一些行為超過器具能負擔的範圍，導致遊戲場外圍的安全纜索遭到破壞，基於安全考量，才暫時將場地關閉，進行修復。修復後每個星期一會例行檢修，保障大家的安全。

台南市北區文元公園滑軌遊戲場四周貼有正確使用標示圖。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場四周貼有正確使用標示圖。圖／北區公所提供
台南市長黃偉哲體重90公斤測試環形滑軌。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲體重90公斤測試環形滑軌。圖／台南市政府提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場打造號稱全國最大環形滑軌遊戲場。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場打造號稱全國最大環形滑軌遊戲場。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場開放不久，圍欄就被破壞。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場開放不久，圍欄就被破壞。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場開放不久，圍欄被家長當成椅子坐壞。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場開放不久，圍欄被家長當成椅子坐壞。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場，民眾2人以上吊在溜索上，易造成損壞。圖／北區公所提供
台南市北區文元公園滑軌遊戲場，民眾2人以上吊在溜索上，易造成損壞。圖／北區公所提供

親子 台南

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