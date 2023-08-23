牡蠣養殖補助EPP浮具 環團：和保麗龍浮具一樣汙染海岸

台南沿海是全台浮筏式牡蠣養殖的重鎮，總產值超過5億元，但因蚵農習慣使用的保麗龍浮具，近來市府雖補助使用EPP浮具，但同樣是發泡塑膠，有碎裂成屑屑造成汙染海岸環境，民眾也分不清楚，台南社區大學今天建議應修法全面禁用，改為補助HDPE等新式浮具；市府漁港及近海管理所回應，禁用保麗龍及EPP最好能分兩階段，否則恐引發蚵農反彈。

台南社大海灘廢棄物監測社為改善浮筏式牡蠣養殖浮具造成的海洋汙染，今天邀集市議員、台南市漁港及近海管理所、成功大學水工所學者、蚵農等多人，在市議會參與牡蠣養殖改善座談會，除要求市府今年修正台南市淺海牡蠣養殖自治條例，全面禁止使用保麗龍、EPP等浮具，也提供多項改善方案，希望讓蚵農未來能有多種替代方案可供選擇。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，從近年來海灘廢棄物監測的結果發現，廢棄發泡浮具一樣很多，對一般民眾而言根本與保麗龍無異，EPP發泡塑膠與保麗龍一樣製造相同的發泡塑膠汙染，許多有養殖牡蠣的國家也遇到同樣的問題，台南應作為全台甚至是世界的模範，率先禁止使用發泡塑膠浮具，讓牡蠣養殖能兼顧永續環保。

台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安認為，該會推廣的HDPE新式蚵棚，不僅通過蚵農作業習慣與浮力測試，安平區也有3分之2蚵農連署同意使用；蚵農謝文堯也認為，他使用PE硬式浮具反而比較安心，因為不會像EPP浮具會破碎，也不用擔心對海洋及人體造成危害。

成功大學水工所副研究員張引則分享可下潛式的牡蠣養殖浮棚，透過設計讓浮棚潛到水底避浪，已改良到第2代。蚵農陳保良指出，延繩式養殖就不會有浮棚的問題，對環境更友善，經實際測試也可承受颱風不會損壞，成本不會比浮筏式養殖還高。

台南市漁港及近海管理所所長周瓈朝強調，台南市沿海牡蠣養殖面積約1400公頃，今年申報放養8315棚，使用的浮具數量約14萬多顆，已修法公告2026年全面禁止使用保麗龍浮具；至於EPP浮具則因近幾年市府每年補助3000多萬元，多數蚵農家中儲備仍多，一旦立即全面禁止使用，恐將引發反彈，建議延長禁用時間。