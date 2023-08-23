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防洪治水兼顧自然生態 虎尾潮工程預計年底開工

中央社／ 雲林縣23日電
經濟部水利署長賴建信表示，虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃，是台灣首件水利工程的國際競標案。聯合新聞網資料照／水利署提供
經濟部水利署長賴建信表示，虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃，是台灣首件水利工程的國際競標案。聯合新聞網資料照／水利署提供

水利署長賴建信今天到雲林縣，說明虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃及第一期工程，結合防洪治水、自然生態等，預計今年10月招標、12月開工，工期600日曆天，打造虎尾成為台灣韌性城市的標竿。

經濟部水利署去年舉辦全國首創水利工程領域國際競圖，規劃設計公司都市里人以「虎尾水塘場」的概念發想獲獎。

民進黨立委蘇治芬今天舉辦記者會，賴建信、第五河川局長吳明華等人說明工程經費4.5億元的虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃及第一期工程。

賴建信表示，虎尾潮韌性城鎮水岸縫合規劃，是台灣首件水利工程的國際競標案，希望結合防洪治水、自然生態、休閒遊憩，讓虎尾成為台灣韌性城市的標竿。

賴建信說，工程設計規劃同時也結合虎尾糖廠的在地意象，打造酒精槽遺址公園，融合虎尾糖都的產業歷史元素，成就水與安全、文化、環境的水利治理縫合工程。

賴建信指出，第一期工程經費新台幣1.9億元，工程項目包括河濱運動平台、綠色大階梯、多功能大草坪等，預計今年10月公告上網招標，並於12月開工，工期600日曆天，將近2年。

有民眾憂心，防汛期間，北港溪暴漲，毀損高灘地的設施，賴建信解釋，工程結合在地文化、當地生態和保育需求，保留棲地空間，不會因洪水沖刷導致設施損壞。

蘇治芬細數虎尾潮的發展階段，她強調，有好的都市設計，才能成就更好的都市空間，期盼虎尾潮完工後，將承接有小日月潭之稱的口湖椬梧滯洪池，再創雲林海線空間紋理的新地標。

治水 雲林 水利署

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