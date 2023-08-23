養殖面積減 台南虱目魚嶺漲價

台南將軍區青山漁港著名的海產「虱目魚嶺」調漲，產地價由每半台斤80元調至85元，業者表示，近年來虱目魚因種電飼養面積減少、成本飆漲等因素，苦撐不住只好調漲。多數遊客認為，只漲5元還可接受。

虱目魚嶺是虱目魚的背鰭肉，原是不起眼的部位，帶刺但肉質Q彈油嫩，適合乾煎或酥炸，口感香嫩爽口，近幾年在市場深受歡迎，被認為是內行人吃法。青山漁港露天曝曬虱目魚嶺約1至2天即可料理，曝曬時的壯觀畫面成為漁港特殊風景。

「飼料、電費、工資等成本節節上升，已撐不住！」販售虱目魚嶺等水產的龍春水產行業者蔡玉春說，虱目魚嶺都由專人處理、露天曝曬後包裝，半台斤裝每包由80元調漲為85元，也取消兩包150元優惠價。廖姓市民說，漲價算是合理反映成本，可以接受。

將軍青鯤鯓70多歲的周姓養殖戶說，自己體力難負擔、下一代又不接棒，乾脆租給光電業者種電，收益穩定也省工，他認識的養殖戶都有類似情形。

農業部漁業署認為，虱目魚供貨量減少原因多重，不完全是光電場擴建所導致，漁業署資料顯示，台南2017年虱目魚養殖面積4984.85公頃，產量2萬6308萬公噸；去年剩3794.23公頃，實際產量難估算。