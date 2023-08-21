快訊

為何負債比減少？ 蔡總統談前瞻建設迎「投資大爆發」：我們有借有還

日本要抓鹹豬手！性感DJ襲胸案警方刑事調查

iPhone收「YouTube Premium漲價通知」嚇壞 3招躲過520元訂閱價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市YouBike 2.0突破100萬人次 站點年底增至300站

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公共自行車YouBike 2.0今天使用人次突破100萬，目前252站，年底目標300站。圖／南市交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0今天使用人次突破100萬，目前252站，年底目標300站。圖／南市交通局提供

台南市公共自行車YouBike 2.0今天使用人次突破100萬，而第100萬人次及前後各2名幸運兒，更可獲得YouBike精美禮品1份。市長黃偉哲表示，除了暑假，即將到來的中秋、雙十連假及全國運動會，歡迎到台南賞月、遊覽及觀賞賽事，市民使用台南市推出的公共運輸月票方案，也可享有前30分鐘免費的優惠。

交通局長王銘德表示，目前仍持續會勘YouBike 2.0的設站地點，設站總數已達到252站，YouBike 2.0車輛也已達到2500輛，廣受好評的YouBike 2.0E電輔車已全數投入，總數500輛，交通局將持續加速擴增站點，擴大服務量能。

近期增加的站點有善化區3處，分別是小新國小、LM蓮潭公園及南科車站（東側）；永康區3處為大灣國小、鹽行國中（平道二路）及大橋車站（北側）；東區2處為慈幼工商及裕華公園；中西區新增湖美公園，安平區新增安平國中、仁德區是仁德車站、北區為北園公園。

局長王銘德表示，後續將繼續增設各區站點，於年底達成設站300站目標，想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方App（YouBike 2.0）查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)查詢或撥打24小時客服專線(06-3009966)，將有專人服務。

YouBike YouBike 2.0 台南

延伸閱讀

嘉市YouBike周轉率非六都第一 明年增50站里里有站點

騎YouBike急煞前空翻重摔受傷 他告微笑單車求償32萬結果出爐

單車漫遊國境之南 屏東YouBike增設台鐵沿線3車站點

第100萬名可獲好禮！台南YouBike2.0騎乘人次將破百萬

相關新聞

車快跑不動怎麼抓小偷？ 北回化學董事長陳芳斌捐巡邏車

嘉義縣警察局民雄分局今下午舉辦巡邏車捐贈儀式。北回化學公司董事長陳芳斌擔任義交大隊長，深入了解員警執行辛勞，捐贈1輛巡邏...

台南七夕愛之橋登場 這樣做鎖住愛情還可抽獎

明天是七夕情人節，台南市政府觀旅局結合7座愛之橋，推出「浪漫七夕鎖住愛情-台南愛之橋」活動，台南市長黃偉哲今歡迎情侶、伴...

南市登革熱今增91例創單日最高紀錄 市長黃偉哲很憂心

台南市今天增加本土登革熱確診病例91例，創下今年單日最高紀錄，累積1781例，今日91例分布狀況為東區24例，永康區21...

台南市YouBike 2.0突破100萬人次 站點年底增至300站

台南市公共自行車YouBike 2.0今天使用人次突破100萬，而第100萬人次及前後各2名幸運兒，更可獲得YouBik...

雲林登革熱累計236例確診 全縣已7鄉鎮有疫

雲林縣本土登革熱今再增11例確定病例，全縣已有7鄉鎮出現確診個案，累計236例，因輕症病例無須住院可返家休養，有民眾抱怨...

台南議員評鑑15人獲優質 5新人上榜

台南議會觀察聯盟今天公布台南市議會第4屆第1次定期會議員評鑑結果，評選出15名優質議員，其中民進黨陳皇宇、朱正軒、黄肇輝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦