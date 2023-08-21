台南市YouBike 2.0突破100萬人次 站點年底增至300站

台南市公共自行車YouBike 2.0今天使用人次突破100萬，而第100萬人次及前後各2名幸運兒，更可獲得YouBike精美禮品1份。市長黃偉哲表示，除了暑假，即將到來的中秋、雙十連假及全國運動會，歡迎到台南賞月、遊覽及觀賞賽事，市民使用台南市推出的公共運輸月票方案，也可享有前30分鐘免費的優惠。

交通局長王銘德表示，目前仍持續會勘YouBike 2.0的設站地點，設站總數已達到252站，YouBike 2.0車輛也已達到2500輛，廣受好評的YouBike 2.0E電輔車已全數投入，總數500輛，交通局將持續加速擴增站點，擴大服務量能。

近期增加的站點有善化區3處，分別是小新國小、LM蓮潭公園及南科車站（東側）；永康區3處為大灣國小、鹽行國中（平道二路）及大橋車站（北側）；東區2處為慈幼工商及裕華公園；中西區新增湖美公園，安平區新增安平國中、仁德區是仁德車站、北區為北園公園。

局長王銘德表示，後續將繼續增設各區站點，於年底達成設站300站目標，想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方App（YouBike 2.0）查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)查詢或撥打24小時客服專線(06-3009966)，將有專人服務。