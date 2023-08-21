嘉縣1903保安林開放租用 既存建物可變更丙種建築用地

嘉義縣政府原代管1903號保安林地，放租中埔鄉131公頃後，出現占墾、占建情形，2003年林業署接管以占用態樣移交，非法使用者無法繼續續約。林業署嘉義分署今召開說明協調會，第一版航照圖既存建物可申辦更正編定為丙種建築用地，移交國有財產署。

立委陳明文說，1903號保安林地移交林業署時，是以占用程序移交，沒有合法使用權者無法再辦理續約，經過多次協調後，嘉義分署終於同意再次續約，將依不同土地樣態分別處理，讓無法續約的土地能繼續辦理租用，甚至能變更為丙種建築用地。

嘉義分署統計，1903號保安林地有18筆地號占墾，面積共115.6公頃，包括竹類、檳榔、茶樹、香蕉及龍眼等，初步研判第一版航照均有經營跡象，將辨理清理訂定租約。檳榔、茶樹等違規作物改正造林，混植造林木每公頃600株或30%造林，訂定國有林出租造林地租約。

此外，還有109筆建物及設施物占建，面積共1.1公頃，包括房舍、工寮、菇寮、水塔、寺廟、墳墓、廁所、蘭花網室等。第1版航照既存建物有25筆、面積0.4公頃，1993年7月21日前既存建物有18筆、面積0.2公頃，1993年7月21日後建物有66 筆、面積0.5公頃。

嘉義分署指出，建物若屬第一版航照前既存建物，將訂定國有林暫准建地租約，由承租人申辦更正編定為丙種建築用地，移交國有財產署；另，現地既存使用的工寮、水塔、水泥舖面等，併依「國有林地出租造林地工寮興建注意事項」規定列管。