民眾批郭綜合醫院前斑馬線畫線違法 南市府允調整號誌

台南市民生路2段郭綜合醫院門口設閃光黃燈路口，畫設有斑馬紋行人穿越道，民眾質疑違反道路交通標誌標線號誌設置規則，該處距國華街斑馬線根本不到200公尺，指政府「違法」在先，許多機車騎士被開罰單，如同「吸金陷阱」，交通局強調畫設符合法規，但同意調整交通號誌。

據指出，民生路該處缺口是20多年前就設置，因前後有西門路和國華街口，短短一段路3處缺口引發爭議，交通局表示，當初設置的原因已不可考，但應是考量民眾就醫及國華街人潮的需求，考量行人穿越安全，因此設置斑馬紋行人穿越道線、當心行人標誌及閃光號誌等，相關交通設施明確提醒用路人遵循使用。

民眾不滿說，依道路交通標誌標線號誌設置規則第186條，斑馬紋行人穿越道線設於道路中段行人穿越眾多的地點，但「距最近行人穿越設施不得少於200公尺」，畫設違法在先，加上只有閃光黃燈沒有紅綠燈與明顯警示標語，車流頻繁，機車族順著車流直行「壓線」，就會收到紅單吃悶虧。

交通局表示，依「市區道路及附屬工程設計規範」第4章道路交叉設計，中央分隔帶開口相關規定，寬度8公尺以上之橫交道路、有行人穿越需求、備有救護車的醫院大門口、消防隊等，就符合開設缺口規定。

交通局表示，考量整體用路安全，該處號誌管制將做出調整。

交通局計畫從9月起試辦在用路尖鋒時間調整3色號誌運作時段，並與西門路口、國華街口號誌同步運行，離峰時段恢復閃光號誌，兼顧行人通行需求與行車安全，並定期檢討修正。