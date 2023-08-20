聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾批郭綜合醫院前斑馬線畫線違法 南市府允調整號誌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市民生路2段郭綜合醫院門口前路口的斑馬紋行人穿越道，機車族常吃罰單，引發爭議。圖／讀者提供
台南市民生路2段郭綜合醫院門口前路口的斑馬紋行人穿越道，機車族常吃罰單，引發爭議。圖／讀者提供

台南市民生路2段郭綜合醫院門口設閃光黃燈路口，畫設有斑馬紋行人穿越道，民眾質疑違反道路交通標誌標線號誌設置規則，該處距國華街斑馬線根本不到200公尺，指政府「違法」在先，許多機車騎士被開罰單，如同「吸金陷阱」，交通局強調畫設符合法規，但同意調整交通號誌。

據指出，民生路該處缺口是20多年前就設置，因前後有西門路和國華街口，短短一段路3處缺口引發爭議，交通局表示，當初設置的原因已不可考，但應是考量民眾就醫及國華街人潮的需求，考量行人穿越安全，因此設置斑馬紋行人穿越道線、當心行人標誌及閃光號誌等，相關交通設施明確提醒用路人遵循使用。

民眾不滿說，依道路交通標誌標線號誌設置規則第186條，斑馬紋行人穿越道線設於道路中段行人穿越眾多的地點，但「距最近行人穿越設施不得少於200公尺」，畫設違法在先，加上只有閃光黃燈沒有紅綠燈與明顯警示標語，車流頻繁，機車族順著車流直行「壓線」，就會收到紅單吃悶虧。

交通局表示，依「市區道路及附屬工程設計規範」第4章道路交叉設計，中央分隔帶開口相關規定，寬度8公尺以上之橫交道路、有行人穿越需求、備有救護車的醫院大門口、消防隊等，就符合開設缺口規定。

交通局表示，考量整體用路安全，該處號誌管制將做出調整。

交通局計畫從9月起試辦在用路尖鋒時間調整3色號誌運作時段，並與西門路口、國華街口號誌同步運行，離峰時段恢復閃光號誌，兼顧行人通行需求與行車安全，並定期檢討修正。

標誌 罰單 機車騎士 救護車 機車族

延伸閱讀

新北公車左轉輾斃82歲翁 交通局：罰業者最高9萬元

影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

賓士走外側等右轉遭垃圾車撞 交通局點一關鍵指他的錯

范瑞君趕搭「漢服風」 首穿古裝一秒穿越唐朝當娘娘

相關新聞

台南大益夜市復活 繳罰單才能營業

台南夜市是觀光客愛造訪景點，更有「大大武花大武花」一周營業口訣，但有不少違法爭議，位在台南紡織購物中心對面的「大益夜市」...

民眾批郭綜合醫院前斑馬線畫線違法 南市府允調整號誌

台南市民生路2段郭綜合醫院門口設閃光黃燈路口，畫設有斑馬紋行人穿越道，民眾質疑違反道路交通標誌標線號誌設置規則，該處距國...

打猴痘疫苗 嘉市送巧克力

疾病管制署將猴痘列為第2類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診病例280例，嘉義市衛生局為鼓勵接種猴痘疫苗，在浪漫七夕...

合法掩護非法…濫倒集團分工 南下倒土方

雲林縣沿海鄉鎮近日總出現陌生砂石車，當地居民觀察並非新工程動工的車輛報警處理，北港警分局獲報以車追人，持續追查發現竟是傾...

嘉義雙潭星光路跑 5千人愜意夜跑

嘉義雙潭星光路跑今晚開跑，有5017名跑者參與，用運動征服雙潭，這也是在取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）路跑賽道認證...

南市再增60例本土登革熱累積1620例 擴大22區都有案例

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診60例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1620例，今日60例分布狀況為永...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦