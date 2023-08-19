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台南聖母廟月老超靈驗 信眾月老殿擲出「立杯」有指示

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」今天下午4點鳴槍開跑。圖／土城聖母廟提供
台南「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」今天下午4點鳴槍開跑。圖／土城聖母廟提供

台南正統鹿耳門聖母廟七夕前的周末非常熱鬧，已經邁入第4屆「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」下午4點鳴槍開跑，有信眾在月老殿擲出「立杯」，廟方說代表月老星君有訊息想傳達，請示後月老星君指示：「天氣祂會處理、活動一切順利」，本來中午還陰雨，活動開始雨就停了。

廟方表示，活動前有信眾在月老殿擲出「立杯」，代表月老星君有訊息想傳達。廟方請示後月老星君指示：「天氣祂會處理、活動一切順利、希望信眾參加活動之餘，來月老姻緣殿參拜。」說也奇妙，今天中午還陰雨不斷，但活動開始前，太陽悄悄露臉。

因明天還有「月老牽良緣 - 七夕單身聯誼派對晚宴」，廟方祈禱月老星君能跟媽祖商量，讓今、明兩場戶外活動都能順利圓滿。

「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」是由府城超級馬拉松協會主辦的正式賽事，分為42.7公里的全馬組、21公里的半馬組，已及10公里、5公里的組別，下午鹿耳門聖母廟「月老星君」神偶先和跑者親切互動、合照後，4點整由聖母廟主委王增榮主委、府城超馬理事長吳勝銘等人鳴槍起跑，兩千餘名跑者擠滿廟埕，從聖母廟出發，跑向台江大道與曾文溪出海口，沿途風景優美，賽事預計在晚間11點完成。

王增榮表示，聖母廟歷史悠久，現址是第三次重建，落成安座時開始奉祀月老星君，幾十年促成超過6萬對佳偶，非常靈驗。希望大家來聖母廟，一定要進到廟殿裡給月老星君加持，不只戀愛運，連貴人緣、事業緣都能廣結善緣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台南「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」今天下午4點鳴槍開跑。圖／土城聖母廟提供
台南「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」今天下午4點鳴槍開跑。圖／土城聖母廟提供
台南「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」今天下午4點鳴槍開跑。圖／土城聖母廟提供
台南「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」今天下午4點鳴槍開跑。圖／土城聖母廟提供
台南土城聖母廟七夕月老馬拉松開跑前，有信眾在月老殿擲出「立杯」，令人嘖嘖稱奇。圖／土城聖母廟提供
台南土城聖母廟七夕月老馬拉松開跑前，有信眾在月老殿擲出「立杯」，令人嘖嘖稱奇。圖／土城聖母廟提供
台南「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」今天下午4點鳴槍開跑。圖／土城聖母廟提供
台南「聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松」今天下午4點鳴槍開跑。圖／土城聖母廟提供

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