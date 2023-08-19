睽違21年再主辦亞太蘭展 未來2年世界三大蘭展在台南

第14屆亞太蘭花會議暨展覽(Asia Pacific Orchid Conference; APOC；以下簡稱亞太蘭展)在新加坡舉辦，為了表示台南對於接棒2025年主辦權的重視，市長黃偉哲特赴新加坡參加本屆亞太蘭展，並獲邀在閉幕式致詞，向在場的各國代表正式宣告，台南將竭力籌備，務必讓明後年前來參加的各國貴賓都能盡情體驗台南的美好。

台南上次舉辦已是2004年，下屆將是台南睽違21年後再度主辦，實屬難得。由於台南也將在明(2024)年主辦「第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展」，2025年台南接下主辦第15屆亞太蘭展，接下來兩年內，世界三大蘭展都將在台南綻放光采。

黃偉哲在亞太蘭展閉幕式中全程以英文致詞，他首先介紹了台灣素有蘭花王國的美譽，世界上每3朵蘭花就有1朵來自台灣，而台南出產的蘭花更佔了台灣蘭花總出口的2分之1，由於氣候極佳、育種與栽培技術先進，台南以生產品質優良、創新富多樣化的蘭花而享譽國際。

黃偉哲指出，憑藉著2004年曾舉辦第8屆亞太蘭展，以及自2005年起每年舉辦台灣國際蘭展的豐富經驗，台南成功爭取到明年度的世界蘭花會議落腳台南，併同每年舉辦的台灣國際蘭展，將在明年2月25日到3月10日期間，以多元形式，邀請全球各地的蘭花專家前來體驗台南深厚的蘭花文化，而這也正是讓台灣蘭花產業在世界被看見的絕佳契機。

黃偉哲說，2024年是台南400年，歡迎各界專家來台南參與蘭花會議與展覽的同時，不忘欣賞台灣燈會的花燈，體驗台南的歷史文化、美食與自然景觀，而他也相信，奠基於明年度主辦兩大世界級蘭花盛事所累積的寶貴經驗，也必定將讓2025年舉辦的下屆亞太蘭展籌備更加周全，規劃更為精彩。

亞太蘭展每3年舉辦1次（本屆原訂2022年舉辦但因疫情順延一年），是亞太地區最著名的蘭花國際性活動，跟世界蘭花會議、台灣國際蘭展並列為世界三大蘭展，每次參與國家約在20至30國左右，此次為新加坡首次舉辦，有超過60家當地與海外業者參展，並展示超過100種以上蘭花品種。