嘉市口腔保健賽 牙最多最年長有獎

嘉義市牙醫師公會發現新冠疫情3年期間許多老人口腔出問題卻延誤就醫，市府昨天宣布推出首屆樂齡勇壯口腔保健選拔，65歲以上市民到合作牙醫院所洗牙或檢查，可由醫師推薦參賽，即日起至11月24日截止，屆時「自然牙最多最年長」前3名可獲獎金。市長黃敏惠說，希望80歲保存20顆正常咀嚼牙齒。

嘉市牙醫師公會理事長蘇進敏表示，疫情解封才發現口腔問題嚴重，而口腔疾病愈早發現愈容易治療，建議定期洗牙、塗氟、檢查口腔，避免根管治療、拔牙、製作假牙。

嘉市衛生局指出，設籍或住嘉市65歲以上民眾即日起到指定合作牙醫院所，做洗牙或口腔檢查，能獲摸彩券，提供10萬元好禮；參加口腔選拔分65到69歲、70到79歲、80到89歲、90歲以上共4組，由牙醫師評選各組「自然牙最多最年長」前3名，12月10日頒獎，最高5000元獎金。

黃敏惠、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁等人在活泉牙醫診所舉行啟動儀式。黃敏惠說，市府補助弱勢長者裝假牙，估計1萬1000多人符資格、經費需5億元，只要口腔保健超前部署，能省龐大社福及醫療支出。

另，12月10日於東區體育館辦潔牙比賽，每隊5人報名、限額20隊，取前3名最高1萬元獎金，活動可洽嘉市衛生局網站。