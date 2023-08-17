新式蚵棚遭颱風摧毀 南市府補助改善

為解決每年蚵棚龐大清理費用及颱風季無法養殖淺棚牡蠣的問題，台南市府推動新式蚵棚和延繩式養殖，試養多年，不料上月杜蘇芮颱風從台灣海峽撲來，新式蚵棚被吹走、全軍覆沒，延繩式養殖則5組僅1組被毀，南市牡蠣養殖發展協會表示，將加重纜線粗度；市府指出，會續補助改善新式蚵棚。

台南蚵農結合業者、專家開發HDPE高密度聚乙烯材質與PVC塑膠管的新式蚵棚，還有延繩式養殖，可耐風力且使用年份長，近幾年台南無颱風，都安然無恙。

台南市牡蠣養殖發展協會理事長陳俊安說，經檢討原因，新式蚵棚的狀況應與錨太輕、繫蚵棚纜線不夠粗所致，將加重粗度及提高錨的重量，另將規畫以水泥柱當錨，除形成魚礁也有利於牡蠣養殖，希望市府能協助。

農業局漁港及近海管理所長周瓈朝說，會持續補助業者與蚵農做實驗，若新式蚵棚達到抗強風的性能，就可以逐步推廣，減少每年要花大錢處理廢棄蚵棚的問題，也能全年養殖。王姓蚵農認為，新式蚵棚遇到強浪是硬碰硬，而延繩式養殖是用繩子繫籠養殖牡蠣，大浪來隨浪搖動，有其優勢，但因和傳統蚵棚養殖不同，蚵農是否能接受，還待觀察。