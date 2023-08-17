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登革熱燒不停 羅一鈞：要觀察到9月中旬

聯合報／ 記者陳雅玲鄭惠仁／連線報導
疾管署昨於雲林古坑鄉做登革熱防疫教育訓練，副署長羅一鈞（右二）也到場視察。記者陳雅玲／攝影
疾管署昨於雲林古坑鄉做登革熱防疫教育訓練，副署長羅一鈞（右二）也到場視察。記者陳雅玲／攝影

本土登革熱疫情延燒，台南昨增62例確診、累計病例達1433例，雲林則增7例，總計189例。疾管署副署長羅一鈞昨到雲林古坑鄉視察，他說，古坑鄉確診病例有增加趨勢，這波疫情要觀察到9月中旬，希望屆時降溫，也請雲縣加強落實防疫公權力；縣長張麗善說，貫徹強力執法，如果查獲陽性孳生源就逕行舉發。

近日更多縣市出現病例，有升溫跡象，羅一鈞認為，今年登革熱疫情較嚴重主因是新冠肺炎防疫鬆綁，民眾出國觀光增加帶進登革熱機會，加上全球聖嬰年氣溫升高，且過去3年國內無登革熱疫情，防疫人員經驗上青黃不接，目前氣溫高又有降雨，難以杜絕疫情。

雲林新增7例病例包含古坑鄉荷苞村3例、高林村2例、古坑村1例，及斗六市三平里1例，古坑鄉公所邀疾管署派專業人員講解孳清要領和技巧，並進入社區實作訓練。古坑鄉長林慧如說，竹筍節從8月中旬延到9月，有可能再延，將請縣府爭取國軍進駐古坑兩周，徹底杜絕疫情。

張麗善於登革熱防治應變中心會議上，指出將加強各場域登革熱防治稽查，希望8月底就能讓疫情下降。

台南增加病例分布永康區19例、東區18例、安南區及南區各9例、北區4例、仁德區2例、中西區1例，市府表示，為搶在第一時間即刻消滅帶病毒的病媒蚊，針對單一登革熱確診病例，將以確診個案住家為中心點，採用九宮格方式，前後左右共9戶以氣霧式殺蟲劑執行戶內化學防治作業，降低社區傳播風險。

疫情 登革熱 古坑

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