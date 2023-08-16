登革熱疫情煞不住 羅一鈞：至少要觀察到9月中旬

雲林縣登革熱疫情煞不住，昨天新增7例確定病例，全縣累計182例，疾病管制署今天在雲林縣古坑鄉為防疫人員及民眾教育訓練，副署長羅一鈞也南下了解防疫狀況，針對國內疫情延燒，他表示這波疫情要觀察到9月中旬，希望屆時疫情能降溫。

雲林縣昨新增7例確定病例（古坑鄉荷苞村3例、高林村2例、古坑村1例及斗六市三平里1例），全縣確診182例，古坑鄉公所今邀請疾病管制署舉辦防疫教育訓練課程。

雲林半數以上確診病例都是65歲以上長者，風險較高，目前已有8例重症個案，羅一鈞表示，雲林縣古坑鄉確診病例有增加趨勢，今天疾管署教育訓練要教導民眾哪些防疫死角可能沒注意到，並請雲林縣加強在防疫公權力的落實。

近日疫情有升溫跡象，且有病例的縣市越來越多，羅一鈞表示，今年登革熱疫情較嚴重主要是因為covid-19疫情鬆綁，民眾出國觀光增加帶進疫情的機會，加上全球聖嬰年氣溫升高，難以杜絕疫情，且過去3年國內都無登革熱疫情，有經驗的防疫人員新陳代謝、青黃不接，才會讓第一線防疫作業更顯困難。

羅一鈞表示，夏天氣溫高又有颱風、降雨，登革熱疫情難以杜絕，以目前疫情發展狀況來說，估計至少要觀察到9月中旬，希望屆時疫情能降溫。

雲林縣古坑鄉長林慧如表示，受到疫情影響，原定8月中旬舉辦的竹筍節，已延後到九月，有可能再延，很多活動可能也都會因此停辦，因為全台許多縣市都有疫情，清消廠商大家都在搶，第一線清消人力不足，將請縣長在防疫會議爭取國軍進駐古坑二周，徹底杜絕疫情。