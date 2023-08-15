嘉縣2例登革熱快篩陽性 有古坑工作足跡

嘉縣大林鎮昨天出現2例登革熱快篩陽性，有雲林古坑工作足跡。為防堵疫情，今天起嘉縣民眾就醫被通報登革熱確診，每案提供通報醫療機構、醫療人員及受檢民眾各500元禮券。

嘉縣衛生局今天發布新聞稿表示，嘉義縣目前已有5例確診登革熱，昨天大林鎮再出現2例登革熱快篩陽性，為同一戶家人，已啟動疫調及擴大化學防治清消。

衛生局說，為防堵登革熱，強化院所、醫護、民眾3方通報敏感度，今天起凡民眾至醫療院所就醫被通報登革熱確診者，每案提供通報醫療機構、醫療人員及受檢民眾各500元禮券，呼籲民眾有症狀速就醫，鼓勵醫療機構積極篩檢通報。

衛生局長趙紋華說，嘉義縣民因工作及生活圈與台南、雲林2縣市息息相關，應加強防蚊措施，近來多雨，居家周邊、農田、空地、空屋等常有物品堆積，積水容器易成為病媒蚊孳生溫床，籲加強巡倒清刷。

趙紋華說，如經查有髒亂點及病媒蚊孳生，開立勸導及改善單後複查未通過者將依法裁法，依傳染病防治法開罰最高新台幣30萬元。

趙紋華指出，登革熱症狀與感冒相似，如有發燒頭痛筋骨痠痛等症狀，可善用嘉義縣69家NS1快篩合約醫療院所（含各地衛生所），明確告知醫師旅遊活動史，以利及早診斷防制，相關防治資訊至嘉義縣衛生局網站查詢。