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台南近月頻淹水 治水成效挨轟

聯合報／ 記者謝進盛李文德／台南報導
台南市南門路本月7日上午豪雨淹水，連人孔蓋都被噴開。圖／南市議員蔡宗豪提供
台南市南門路本月7日上午豪雨淹水，連人孔蓋都被噴開。圖／南市議員蔡宗豪提供

杜蘇芮等颱風及帶入西南氣流，近日數次造成台南多處積淹水，市府昨天在議會專案報告颱風災損，多名議員質疑市長黃偉哲任內投入159億元治水，安南區卻淹水再現「安中河」，市區最主要幹道也淹到水溝蓋噴開，建議提高防洪保護標準；水利局回應，要提高標準經費龐大，恐窒礙難行，會落實都市總合治水。

水利局長邱忠川解釋，透過滯洪池、抽水站、濕地等設施達到海綿城市、強化防洪韌性，人沒辦法勝天，治水當然有其限度，但該做的還是要做，明年底安南區海東、安中抽水站完成，安南區水患會進一步改善。

議員王家貞、黃麗招、蔡麗青等人質詢說，安南土城地區杜蘇芮颱風時淹水，上周因西南氣流又淹，半個月兩度淹水，還被嘲諷「安中河」再現，應加強側溝清理；議員盧崑福指出，南區省躬棒球場淹水嚴重，主因無排水溝，要趕緊去現勘。

議員蔡宗豪說，市區府前路南美館一帶、南門路此次淹到人孔蓋噴出，要用治水預算提高防洪標準；議員蔡育輝質疑，市府有無嚴格審查道路雨水下水道有照標準做？建議提高現行的10年防洪保護標準。

邱忠川答詢說，審查絕對有照標準作業，目前台南市各項防洪設施保護標準，道路側溝10分鐘雨量8至12毫米、雨水下水道時雨量60至70毫米、區域排水24小時雨量250至300毫米，但10日豪雨，安南區12小時雨量達247毫米，超過標準幅度大，雨下到台北照樣會淹，之後會落實總合治水。

此外，南區喜樹、灣裡地區地勢低窪，市府配合市地重劃斥資5.18億元規畫新建停20抽水站，設置5部豎軸式抽水機，每秒可抽30公噸水，更結合打造地上停車場、地下8200立方公尺滯洪空間，預計明年5月就能運轉；市長黃偉哲昨視察說，完工後可有效改善當地淹水問題。

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