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嘉義東石海之夏落幕 4天湧30萬人次商家生意旺

中央社／ 嘉義縣14日電
2023東石海之夏活動5日起連續兩個週末展開，4天活動總計吸引遊客30萬人次。圖為活動現場設置70公尺長氣墊滑水道。（嘉義縣政府提供） 中央社
2023東石海之夏活動5日起連續兩個週末展開，4天活動總計吸引遊客30萬人次。圖為活動現場設置70公尺長氣墊滑水道。（嘉義縣政府提供） 中央社

嘉義縣文化觀光局表示，東石海之夏活動昨晚在360秒璀璨海上煙火秀中圓滿落幕，4天活動總計吸引遊客30萬人次，在地商家生意興隆，對今年活動給予高度肯定。

東石海之夏活動昨晚施放海上煙火，嘉義縣文觀局今天表示，東石漁港、漁人碼頭昨天湧入近10萬人次，從空中鳥瞰全都人車，只為欣賞360秒璀璨海上煙火。煙火於晚上9時6分施放結束後，到晚上11時許人車才疏散。

文觀局長徐佩鈴告訴中央社記者，海之夏活動4天吸引來自各地遊客共30萬人次與會，創COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後新高，調查遊客的滿意度也非常高。

徐佩鈴說，昨天場域周邊的每一家烤蚵吃到飽店家幾乎都是座無虛席，活動的市集攤位也是攤攤生意爆滿，在地商圈、協會業者對於今年的活動均給予高度肯定。

嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長溫偉毅表示，今年活動與往年相當不同，給予在地業者更多曝光機會，也能讓遊客更認識嘉義在地產物。

文觀局指出，有遊客建議海之夏安排的活動除照顧到小朋友需求，也能多安排老人家可以欣賞的節目，如邀請翁立友等台語歌手，這些意見都會納入明年活動的考量。

文觀局表示，海之夏結束後，嘉義縣還有精彩的活動等著民眾來參加，8月26日晚上明華園戲劇總團將在縣府前舊燈會場址演出「超炫白蛇傳」，9月1日晚上紙風車劇團將在縣府前草坪演出「哪吒鬧龍宮」。

嘉義 東石 白蛇傳

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