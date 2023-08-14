嘉義選手世大運射箭、網球奪金銀牌 縣府貼紅榜祝賀

2023年世界大學運動會嘉義縣出身的網球選手吳芳嫺奪下3金，鄒族子弟楊宗翰射箭團體賽獲銀牌，縣府到2人老家貼紅榜，縣長翁章梁肯定他們為嘉義爭光，也讓台灣被世界看見。

嘉義縣政府教育處今天發布新聞稿表示，成都世大運台灣取得10金17銀19銅成績是歷屆最佳，嘉義縣出身的網球選手吳芳嫺奪下女雙、混雙、女團3金；射箭項目反曲弓男子團體賽，鄒族子弟楊宗翰首次入選國手就獲銀牌佳績。

教育處指出，吳芳嫺出身嘉義縣大林鎮，8歲開始接觸網球，開啟了15年的練球生涯。

吳芳嫺說，參與職業賽後就必須自己出國，養成獨立面對挑戰的習慣，因賽事過程必須頻繁更換搭檔，需學會快速適應戰友才能爭取佳績。再來將參加美網賽事，希望能夠延續好手感和狀況，讓世界排名持續向前。

教育處表示，世大運代表隊反曲弓隊員楊宗翰出身自鄒族山美部落，目前就讀中正大學，去年代表嘉義縣參加全民運動會獲男子組原野射箭反曲弓個人對抗賽第4名及混合組原野射箭反曲弓混雙賽第6名，首次入選國手就獲得世大運銀牌佳績。

楊宗翰的家人表示，他會持續努力，繼續為嘉義縣爭光。

嘉義縣教育處近日到吳芳嫺、楊宗翰老家張貼「嘉義之光紅榜；翁章梁說，對嘉義孩子在世大運傑出表現感到讚賞與驕傲，期望選手們能在未來的比賽不斷獲得佳績，讓嘉義及台灣被世界看見。