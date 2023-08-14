商60明年完工 台南安南將成副都心

台南安南區4月人口數突破20萬成為第2大行政區，3個月來再增加1千人。隨著近40公頃的「商60」北安商業區開發及沿線土地重劃陸續展開，加上未來與北外環串成交通網，將成為另個副都心，還傳出百貨進駐設點；對此，議員建議北安商業用地要集中，吸引財團進駐開發。南市地政局表示，配地會滿足開發需要。

地政局解釋，重劃配給地主部分，採原位次分配，但有規定申請建造面積至少300坪以上，另市府有取得抵費地，也可滿足大商場開發。

安南區長魏文貴說，近3年來安南除了九份子重劃區快速發展外，連接北區鄭仔寮重劃區的北安路段也看好，將打造為台南副都心，目前商60北安商業區正由市府辦理重劃並施工中，面積37公頃多，明年上半年完工，加上緊鄰的草湖寮自辦重劃區有47多公頃，另果菜市場旁的怡中市地重劃也正進行中，整個北安路段開發是「多箭齊發」。

市議員李中岑建議，商業用地規畫時要集中，不要零散，以免影響業者投資意願，期待新光三越來設店、IKEA也來。

議員蔡麗青說，商60是目前安南區唯一商業區，希望市府盡快協助招商，帶動地方發展。

由於安南人口持續增加，居民有感上下班交通車流增大，有上班族3年前在安南靠近北區一帶巷內買1100萬元透天厝，現已逼近2000萬元。胡姓、陳姓仲介說，商60附近臨路透天厝新屋2400萬元上下，10年前不到1千萬，現在2房加車庫也喊到1千萬元，房價翻倍漲。

南市經發局長林榮川表示，平衡物價有一定機制，未因人口增加而物價上漲，會持續觀察。

交通局長王銘德說，安南區人口持續增加中，交控中心會在上下班針對流量增加，在號誌連鎖及調換上做調整，避免塞車。