快訊

獨／少將將公發洗衣機寄回家用的代價 遭重判12年徒刑

大武崙沙灘1天3溺水死 友人感嘆後面2人是枉死的

雨彈狂轟雲林嘉義台南3縣市 大雷雨慎防雷擊

睽違3年！嘉義剖蚵大賽復辦 337名好手同場競技

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天有蚵仔煎、蚵卷等小吃免費供應。記者黃于凡／攝影
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天有蚵仔煎、蚵卷等小吃免費供應。記者黃于凡／攝影

每年最受矚目的剖蚵大賽今登場，因疫情停辦3年，今年復辦吸引各路好手參賽，337名好手齊聚東石魚市場，除了比拚手速，蚵肉重量、完整度也是評分重點；此外，現場還有蚵貝DIY、魚食教育，以及蚵仔煎、蚵卷等美食免費發放。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，剖蚵比賽睽違3年舉辦，吸引許多人報名參加。東石牛奶蚵遠近馳名，今天設置手作體驗區，讓民眾親自串蚵DIY，也有蚵仔小吃免費品嘗、希望透過蚵的文化季，讓更多人瞭解牡蠣養殖、孕育過程，將嘉義牡蠣行銷出去。

嘉義區漁會統計，今年有337人參加剖蚵競賽，包括男子組53人、女子組95人、高齡組74人、新住民組26人、校園組78人、員工組11人；各組獎金冠軍6000元，亞軍4500元，季軍3000元，高齡、男子、新住民組第4至10名可拿1000元，女子組第4至20名都有1000元。

縣府農業處指出，牡蠣是嘉義海上最重要的經濟產業，也是全國最大的生產基地，年產量達8500公噸，是許多家庭的經濟收入來源，舉辦剖蚵比賽不只能行銷在地產業，更能表揚平時辛勞工作的蚵農，讓工作技巧有展現機會，將持續輔導地方產業發展。

嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天有蚵仔煎、蚵卷等小吃免費供應。記者黃于凡／攝影
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天有蚵仔煎、蚵卷等小吃免費供應。記者黃于凡／攝影
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天吸引約千人到場共襄盛舉。記者黃于凡／攝影
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天吸引約千人到場共襄盛舉。記者黃于凡／攝影
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天吸引337人同場競技。記者黃于凡／攝影
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天吸引337人同場競技。記者黃于凡／攝影
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天吸引337人同場競技。記者黃于凡／攝影
嘉義剖蚵大賽睽違3年復辦，今天吸引337人同場競技。記者黃于凡／攝影

嘉義 牡蠣 東石

延伸閱讀

雨彈狂轟雲林嘉義台南3縣市 大雷雨慎防雷擊

百隻火雞作伴嘉義城隍全嘉開普 500張雞肉飯百元免費兌換

9+10=21？世界駭客大賽參賽者用「爛數學」騙過AI 找出系統瑕疵與偏見

新住民孕婦產檢溝通困難 苗栗設置全台首處據點盼改善

相關新聞

百隻火雞作伴嘉義城隍全嘉開普 500張雞肉飯百元免費兌換

嘉義城隍廟「城隍開恩 全嘉開普」將於8月16日（農曆7月1日）由嘉義市長黃敏惠開香普度，廟方宣布今年到廟作陪參加開香者，...

風華一時的華山咖啡大街 以美學改造店面街景耳目一新

為提升古坑華山商街店家的美感，吸引觀光客入店駐足，雲林縣府推動華山咖啡大街營造計畫，透過創意手法，注入美學元素及店家特色...

睽違3年！嘉義剖蚵大賽復辦 337名好手同場競技

每年最受矚目的剖蚵大賽今登場，因疫情停辦3年，今年復辦吸引各路好手參賽，337名好手齊聚東石魚市場，除了比拚手速，蚵肉重...

育幼院11名小勇士完成環島壯舉 麥當勞慰勞鼓勵

嘉義市修緣育幼院11名院生，昨天完成12天的環島挑戰，今天上午嘉義市議員陳家平、麥當勞加盟店長唐有建等人特地準備麥當勞餐...

中北部孩子雲林插秧樂 古法農作滿身泥全是初體驗

雲林縣西螺農會今天舉辦親子插秧樂，吸引全國各縣市小朋友報名參加，從拜田頭到祭天插秧全依古法習俗進行，尤其用古傳統竹秧架播...

嘉市城隍廟百隻火雞來作伴 艱巨任務盛況空前也是歷史記錄

嘉義市城隍廟將於8月16日（農曆7月1日）開香普度，當天不但有500份免費百元雞肉飯券及500份長壽餅兌換券，廟方並精心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦