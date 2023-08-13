睽違3年！嘉義剖蚵大賽復辦 337名好手同場競技
每年最受矚目的剖蚵大賽今登場，因疫情停辦3年，今年復辦吸引各路好手參賽，337名好手齊聚東石魚市場，除了比拚手速，蚵肉重量、完整度也是評分重點；此外，現場還有蚵貝DIY、魚食教育，以及蚵仔煎、蚵卷等美食免費發放。
嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，剖蚵比賽睽違3年舉辦，吸引許多人報名參加。東石牛奶蚵遠近馳名，今天設置手作體驗區，讓民眾親自串蚵DIY，也有蚵仔小吃免費品嘗、希望透過蚵的文化季，讓更多人瞭解牡蠣養殖、孕育過程，將嘉義牡蠣行銷出去。
嘉義區漁會統計，今年有337人參加剖蚵競賽，包括男子組53人、女子組95人、高齡組74人、新住民組26人、校園組78人、員工組11人；各組獎金冠軍6000元，亞軍4500元，季軍3000元，高齡、男子、新住民組第4至10名可拿1000元，女子組第4至20名都有1000元。
縣府農業處指出，牡蠣是嘉義海上最重要的經濟產業，也是全國最大的生產基地，年產量達8500公噸，是許多家庭的經濟收入來源，舉辦剖蚵比賽不只能行銷在地產業，更能表揚平時辛勞工作的蚵農，讓工作技巧有展現機會，將持續輔導地方產業發展。
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