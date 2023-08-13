睽違3年！嘉義剖蚵大賽復辦 337名好手同場競技

每年最受矚目的剖蚵大賽今登場，因疫情停辦3年，今年復辦吸引各路好手參賽，337名好手齊聚東石魚市場，除了比拚手速，蚵肉重量、完整度也是評分重點；此外，現場還有蚵貝DIY、魚食教育，以及蚵仔煎、蚵卷等美食免費發放。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，剖蚵比賽睽違3年舉辦，吸引許多人報名參加。東石牛奶蚵遠近馳名，今天設置手作體驗區，讓民眾親自串蚵DIY，也有蚵仔小吃免費品嘗、希望透過蚵的文化季，讓更多人瞭解牡蠣養殖、孕育過程，將嘉義牡蠣行銷出去。

嘉義區漁會統計，今年有337人參加剖蚵競賽，包括男子組53人、女子組95人、高齡組74人、新住民組26人、校園組78人、員工組11人；各組獎金冠軍6000元，亞軍4500元，季軍3000元，高齡、男子、新住民組第4至10名可拿1000元，女子組第4至20名都有1000元。