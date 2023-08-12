中部最大水土保持教育宣導活動 「水保動森派對日」嗨翻南投

由農業部農村發展及水土保持署南投分署與南投縣政府共同舉辦的「水保動森派對日~嗨翻南投水保九九」，以及「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫頒獎活動，今(12)日在亞洲最大型的「九九峰動物樂園」登場，現場約有3,000多名民眾，與可愛動物一起嗨翻南投。

「水保動森派對」在九九峰動物樂園共設置了40多個來自南投縣的優質產業宣導攤位，展示多元農村特色產業發展成果與宣導教具，透過實體展示與闖關體驗呈現給民眾。現場更準備豐富的摸彩獎品及1,000多份闖關禮，吸引許多民眾體驗活動，樂在其中。

農村發展及水土保持署南投分署分署長傅桂霖表示，水土保持署與南投縣政府多年來致力於水土保持、農村再生及產業創生的努力，以跨域結合、產業知識技能，逐步建構完善創新的農村新價值，諸如蝴蝶、白魚生態復育、原民文化技藝創新、友善農事體驗、咖啡茶香巡禮活化、亮點農村區域觀光等，展現亮麗成績。

南投縣農業處長蘇瑞祥感謝農村發展及水土保持署對南投縣農村建設的支持，以及南投分署與南投縣政府多年來，共同致力於水土保持及教育宣導工作，讓民眾能夠更了解水土保持的重要性。

為了讓民眾能夠更了解水土保持的重要性，此次以戶外教育資源共享與實際行動支持，導入教育專業的系統知識、以多元豐富的體驗學習方式，達到人人愛護水土資源的效益。

為此，也特別選定園區開發重視水土保持的場地，做為活動場域，同時也體現實務教學的宣導效益。

此外，「滴滴噠噠的防災異想水保」繪畫活動，今年歷經二個多月評選過程，參賽者有遠自基宜花東高屏及金門，參加件數高達6,793件。

傅桂霖表示，為審慎公開透明，除邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審，也在「農村小童」FB粉絲團開放民眾進行人氣票選活動，最後獲獎名單共計98件作品，其中為鼓勵一位亞斯伯格症的小朋友及101歲的阿嬤勇於參賽，評審們一致給與肯定，特別頒發「最佳精神獎」以茲鼓勵。

各組第一名分別是：幼稚園彩繪組健光幼稚園郭采晨；國小低年級彩繪組好修國小陳瑀彤；國小中、高年級創作組南郭國小陳宥璇；老頑童創作組宜蘭縣上四社區發展協會游楊芙 ；老頑童彩繪組雲林縣北港鎮灣內社區發展協會周淑華。