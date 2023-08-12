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蘭潭幾近滿庫 姊妹亭全視野飽覽晨光夕照迷人美景

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，水情恢復正常，晨光夕照美景再現。圖／曾國根提供
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，水情恢復正常，晨光夕照美景再現。圖／曾國根提供

杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，自然溢流，水情恢復正常，晨光夕照美景再現，入夜有音樂噴泉表演，逢暑假，吸引大批遊客；84歲市民盧正雄說，「蘭潭晨光夕照倒映潭影，好像老天爺打翻顏料倒入潭中，好美！」

攝影達人曾國根拍蘭潭夕照美景貼臉書說，雲層豐富多變，蘭潭水面倒影極，連畫家也逐雲而來。84歲盧正雄迷上蘭潭美景，拿手機拍美照及影片上傳臉書及YouTube與親友分享，他說，「看日出日落，心情開朗，身體健康！」

盧正雄說，豐水期蘭潭滿庫景色特別美，好天氣，夕陽西下映照水庫，波光變化萬千，夢幻動人，蘭潭夕照出大景，心情特別開心。每到日出黃昏，大批民眾湧到堤岸，人手一台手機或相機搶拍美景，蘭潭日出光芒四射，氣象萬千，讓人朝氣蓬勃，充滿生命力。

蘭潭湖光山色美再現，過去姊妹亭因位處偏僻、步道狹隘、野草遮蔽，成為治安死角，市府爭取前瞻計畫補助改善，優化後視野打開，讓市民、遊客可以無遮擋，全視野飽覽湖光山色，成為新景點。

市府說，姊妹亭興建年代約在1980年，優化後視野開闊，從環潭公路即可以看到2座涼亭，整合步行動線與觀景平台，視野通透明亮，隨著蘭潭滿水位，在姊妹亭可觀賞來自仁義潭進水口，搭配湖光山色，微風吹拂美景舒爽，晚上搭配燈光有浪漫迷人氛圍。

蘭潭姊妹亭優化後視野打開，讓市民、遊客可以無遮擋，全視野飽覽湖光山色，成為新景點。記者魯永明／攝影
蘭潭姊妹亭優化後視野打開，讓市民、遊客可以無遮擋，全視野飽覽湖光山色，成為新景點。記者魯永明／攝影
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，水情恢復正常，晨光夕照美景再現。圖／曾國根提供
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，水情恢復正常，晨光夕照美景再現。圖／曾國根提供
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，水情恢復正常，晨光夕照美景再現。圖／曾國根提供
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，水情恢復正常，晨光夕照美景再現。圖／曾國根提供
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，水情恢復正常，晨光夕照美景再現。記者魯永明／攝影
杜蘇芮、卡努颱風帶來豐沛雨水，嘉義市蘭潭幾近滿庫，水情恢復正常，晨光夕照美景再現。記者魯永明／攝影

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