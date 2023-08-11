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台南關子嶺夏天也能玩 山車祭讓你一秒到日本

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南關子嶺夏日山車祭巡行街區，相當熱鬧。記者莊曜聰／攝影
台南關子嶺夏日山車祭巡行街區，相當熱鬧。記者莊曜聰／攝影

不只秋冬可以泡湯，台南白河關子嶺每逢夏日都會舉辦山車祭，今天（11日）下午3點活動登場，吸引200多位遊客一起拉動山車，祈求溫泉守護神不動明王庇佑，搭配動感的鼓陣、熱舞演出，充滿日式氛圍的慶典帶動關子嶺暑期觀光。

關子嶺夏日山車祭由鳳天神鼓、佳興國中帶來開場表演，隨後由西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、台南市溫泉協會理事長林獻堂、西拉雅觀光產業協會榮譽理事長陳永成、市議員王宣貿等人，帶領眾人穿上日式浴衣，從關子嶺寶泉橋開始拉山車，一路巡行到嶺頂公園，沿途氣氛歡樂，今天天氣炎熱，西拉雅風管處還準備冰棒、芒果冰消暑。

西拉雅風管處長徐振能說，舉辦關子嶺夏日山車祭帶動暑假觀光，山車巡行慶典讓人有一秒到日本的感覺，搭配在地泥漿溫泉與桶仔雞美食，絕對是每年夏天最Chill的選擇，希望能吸引國內外遊客都來享受西拉雅風情。

今天參與山車祭的遊客，晚餐安排品嘗關子嶺桶仔雞料理，還贈送泡湯券，想把遊客留下在關子嶺住一晚，隔天就能順路到東山175咖啡公路等景點暢遊。

西拉雅管理處在8月12、13日推出復古那卡西走唱、8月12、13、19、20日大成殿廣場也有夏日眾樂樂市集，「台灣好行」關子嶺線8月底前免費搭乘、抽好禮活動，指定溫泉會館也提供新營火車站接駁服務。

台南關子嶺夏日山車祭今天登場，吸引200多位旅客來體驗。記者莊曜聰／攝影
台南關子嶺夏日山車祭今天登場，吸引200多位旅客來體驗。記者莊曜聰／攝影
台南關子嶺夏日山車祭活動多元，邀民眾一起來玩。記者莊曜聰／攝影
台南關子嶺夏日山車祭活動多元，邀民眾一起來玩。記者莊曜聰／攝影

關子嶺 溫泉 台南

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