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雲林登革熱疫情燒進別處？今增2例感染原因曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣本土登革熱疫情持續，今天新增2例確診。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本土登革熱疫情持續，今天新增2例確診。記者陳苡葳／攝影

雲林縣本土登革熱疫情今天新增2例，對比昨日一口氣增加10例，今天確診數像溜滑梯般下降，但防疫單位仍不敢掉以輕心，經詳細疫調，確認今天的確診者來自斗六市公誠里及林內鄉烏塗村，2人都有至古坑工作的足跡，研判因此感染，全縣目前累計確診148人，環境化學防治、取締積水容器等作為繼續進行，防堵疫情擴散。

縣內登革熱確診者分別遍布在古坑鄉東和、高林、荷苞、古坑、水碓、朝陽、西平、永光及新庄等村（129例），斗六市鎮南、仁愛、公正、溪洲、成功、榴南、鎮東、文化、林頭、梅林及公誠等里（15例），台西鄉海口村（1例），虎尾鎮公安里（1例），林內鄉烏塗、烏麻等村（2例），古坑鄉確診人數最多，仍為疫情熱區。

衛生局指出，現為登革熱防疫期間，民眾自家室內、戶外務必清除積水容器，避免產生病媒蚊孳生源，必要出入熱區活動或前往區域內的農園工作，一定要穿著淺色長袖衣、褲，配戴袖套及防蚊帽等裝備，防蚊液則請選擇政府機關核可、含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的藥劑防護。

第一型登革病毒感染症狀，常被誤認為感冒或確診新冠肺炎；有出現突發性高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等症狀，可能感染登革熱，應立即就醫並主動告知醫護活動史。

另，登革熱重症可能出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等狀況，甚至有嚴重出血、器官損傷等症狀，年長者、孕婦、嬰兒等高危險群都需特別留意；曾感染過登革熱，今感染上不同型別病毒，則有更高機率導致較嚴重的症狀，死亡率20％。

登革熱 確診 古坑 病媒蚊 防蚊 雲林

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