徐巧芯控台南沙崙科學城漏水 經濟部能源局發聲明反擊：嚴重誤導
國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，稍早經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一事屬於嚴重誤導並重申，不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。
能源局說，拍攝地點位在沙崙綠能科技示範場域停車場，為符合鑽石級綠建築規範，採用半開放設計。而照片中積水是半開放建築物經過大雨潑進來，而不是建物屋頂漏水；至於誤解空橋漏水一事，是頂樓車道棟間伸縮縫設計，主要功能為導流雨水。
能源局表示，徐巧芯質疑沙崙智慧綠能科學城停車場積水，不當連結到前瞻建設工程品質，屬於嚴重誤導。更重申不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。
能源局還說，沙崙綠能科學城全區約60.38公頃，採開放式空間規劃，已進駐1400名專業研發人員，而前瞻預算務實落實在科學城各項公共建設，達到現在具體建設成果，而未來還有成大醫院 (沙崙醫療服務創新園區)、臺南市府產業園區、鐵道局招商案等都會陸續完成建設，將成為南部地區科技研發重鎮。
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