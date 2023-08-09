徐巧芯控台南沙崙科學城漏水 經濟部能源局發聲明反擊：嚴重誤導

國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，稍早經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一事屬於嚴重誤導並重申，不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。

能源局說，拍攝地點位在沙崙綠能科技示範場域停車場，為符合鑽石級綠建築規範，採用半開放設計。而照片中積水是半開放建築物經過大雨潑進來，而不是建物屋頂漏水；至於誤解空橋漏水一事，是頂樓車道棟間伸縮縫設計，主要功能為導流雨水。

能源局表示，徐巧芯質疑沙崙智慧綠能科學城停車場積水，不當連結到前瞻建設工程品質，屬於嚴重誤導。更重申不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。