快訊

施工緩撞車遭撞！國1五楊高架奧迪車頭全毀 車流回堵3公里

保護雨林認真的？亞馬遜《貝倫宣言》沒達成「零砍伐」共識

學雜費付不起教師薪資 私中校長怨：怎可能收支平衡？

徐巧芯控台南沙崙科學城漏水 經濟部能源局發聲明反擊：嚴重誤導

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一事屬於嚴重誤導並重申，不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。記者李文德／攝影
國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一事屬於嚴重誤導並重申，不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。記者李文德／攝影

國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，稍早經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一事屬於嚴重誤導並重申，不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。

能源局說，拍攝地點位在沙崙綠能科技示範場域停車場，為符合鑽石級綠建築規範，採用半開放設計。而照片中積水是半開放建築物經過大雨潑進來，而不是建物屋頂漏水；至於誤解空橋漏水一事，是頂樓車道棟間伸縮縫設計，主要功能為導流雨水。

能源局表示，徐巧芯質疑沙崙智慧綠能科學城停車場積水，不當連結到前瞻建設工程品質，屬於嚴重誤導。更重申不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。

能源局還說，沙崙綠能科學城全區約60.38公頃，採開放式空間規劃，已進駐1400名專業研發人員，而前瞻預算務實落實在科學城各項公共建設，達到現在具體建設成果，而未來還有成大醫院 (沙崙醫療服務創新園區)、臺南市府產業園區、鐵道局招商案等都會陸續完成建設，將成為南部地區科技研發重鎮。

國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一事屬於嚴重誤導並重申，不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。記者李文德／攝影
國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一事屬於嚴重誤導並重申，不宜屢次以政治口水攻擊前瞻建設成果。記者李文德／攝影

漏水 徐巧芯 台南

延伸閱讀

徐巧芯爆台南沙崙綠能科技城漏水 基進：漏水的是她的腦袋

影／今直擊沙崙科技園區停車場漏水 徐巧芯酸台南大秘寶

【重磅快評】徐巧芯與侯友宜的「友誼距離」

相關新聞

徐巧芯控台南沙崙科學城漏水 經濟部能源局發聲明反擊：嚴重誤導

國民黨北市議員徐巧芯今指團隊上午約9點直擊「沙崙科技園區停車場大漏水」畫面，稍早經濟部能源局發聲明，表示徐巧芯質疑積水一...

七台南股網仔寮沙洲侵蝕海廢難清 景點變垃圾場

受到月初颱風肆虐、西南氣流旺盛影，大量海廢被沖上台南海岸，其中以七股潟湖的網仔寮汕狀況最為嚴重，該地是生態遊船前往的景點...

台南大東夜市案遭檢舉關說圖利 議員：請檢察官查辦

觀光客必到的台南知名夜市「大東夜市」為非合法夜市，因土地租約到期，市政府今天完成新招標案，每月租金104萬。市議會國民黨...

放射環梁超美 嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔修復完工免費參觀

嘉義縣定古蹟朴子水道配水塔是在地人共同回憶，鄰近朴通市集人潮眾多，1936年完工至今，水泥斑駁、鐵件鏽蝕有安全疑慮，台灣...

徐巧芯爆台南沙崙綠能科技城漏水 基進：漏水的是她的腦袋

台北市議員徐巧芯在臉書發文指控台南沙崙綠能科技城漏水，台灣基進台南市議員、市黨部主委李宗霖怒批，「漏水的不是停車場，而是...

極端氣候豪雨致災竟無護岸保護 大埔溪榴中護岸工程今動工

位於雲林縣斗六市、林內鄉交界處的大埔溪，在台三線至光明橋段原無護岸設施，因近年極端氣候影響，曾經豪雨致災，造成當地居民困...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦