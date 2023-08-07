雙潭馬拉松國際賽道認證 帶動嘉義市運動經濟

嘉義市政府將於19日舉辦「嘉義雙潭星光路跑」，開賽前傳來好消息，這次賽道是雲嘉嘉南第一個全馬半馬賽道均獲國際認證的縣市，國際賽事每次吸引上萬名選手與會，預計以後會為嘉義市帶來上億元運動經濟。嘉義市長黃敏惠表示，讓蘭潭、仁義潭雙潭美景推向國際，也為嘉義市帶來運動經濟效益。

「嘉義雙潭星光路跑」將於19日傍晚繞行嘉義之肺-蘭潭、仁義潭開跑，一推出就吸引5千人報名額滿。開賽前夕，傳來令人振奮消息，半馬及全馬賽道雙雙取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）的路跑賽道認證。

黃敏惠表示，這是嘉義地區首次受國際認證的國際賽道路線，將讓蘭潭、仁義潭雙潭美景推向國際，目前國內1年路跑賽事高達4、5百場次，但實際獲得 AIMS 賽道認證的賽事屈指可數，期待未來能吸引更多專業的國際級選手來嘉義市，提升嘉義市在國際舞台的能見度，也為城市帶來觀光旅遊商機。

承辦賽事的全統運動用品公司總經理余俊芳表示，2023嘉義雙潭星光路跑的全、半馬路線皆通過嚴謹的測量與認證過程，賽道長度甚至精準到小數點後4位，期待嘉義市未來有更多賽事與國際接軌。

余俊芳說，通常1名選手包括交通、住宿、飲食等會為地方帶來近7000元消費，與一般路跑不同，國際賽事成績會獲國際認證，當然會吸引國內外好手參加，通常一場國際賽事至少吸引上萬名選手與會，加上親友，來到賽事場人數會超過2萬人，因此會為城市帶來上億元的運動經濟。

教育處長林立生表示，馬拉松路跑賽事的賽道專業認證相當不容易，必須由符合IAAF國際A或B級資格的丈量員精準測量，而登錄於世界紀錄的成績除需要在通過AIMS的賽道上進行外，菁英選手要進入最高聖殿的奧運，更需要AIMS認證的賽道成績作為參賽標準；所以跑者在取得認證的賽道上比賽後，他們的成績即可取得參加國際大型賽事的資格，今天嘉義市完成與國際接軌的賽道認證，更可以讓世界看到嘉義市這顆閃耀之星。