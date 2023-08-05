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衛星監測台南變異點通報案件爆增成長驚人 市府曝原因

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局表示，爭取經費積極辦理變異點稽查，對於土地違法使用，絕不姑息。圖／地政局提供
台南市地政局表示，爭取經費積極辦理變異點稽查，對於土地違法使用，絕不姑息。圖／地政局提供

為加強保護國土，內政部近期提高衛星變異點監測通報頻率，台南市非法傾倒廢棄物、土及農地違規使用等通報案件，5年來爆增近8倍，較往年大幅增加，對此，市長黃偉哲指示由農業局主政成立聯合稽查小組，各局處及區公所，配合中央政策，積極辦理變異點稽查，對於土地違法使用，絕不姑息。

地政局長陳淑美表示，近年來內政部提升衛星監測通報頻率，由過去每月1次提高至每周1次，導致疑似違規案件通報量大幅增加。以台南市為例，非都市土地通報疑似違規從2016年231件，2020年通報案件808件，2021年通報1728件，2022年通報達1767件，成長幅度驚人，2023年截至6月份也已超過843件。

在地方政府人力及資源並無增長的情況下，台南市爭取營建署違規查處補助計畫，地政局也爭取並獲補助100萬元，提升查處作業量能，將透過中央及地方協力，逐步提升查處效率。

市府表示，有鑑於近期通報疑似廢棄物、土案件明顯增加，為縮短行政流程，由農業局主政成立聯合稽查小組，不論是衛星監測或民眾舉報等疑似廢棄物、土案，均由農業局啟動聯合稽查，減少跨機關間審認行政流程，一經稽查確認，即依權責管轄，分別由都市發展局、地政局或環保局予以裁罰，加速查處效率。

另外，內政部近年也啟動各項查處專案，例如違規砂石、土資場、違規超商等，為防止未登記工廠歇業後死恢復燃，也依經濟部通報案件，列管執行斷水電作業，相關專案市府均專案列管，呼籲民眾勿心存僥倖。

地政局表示，違規案件於地政局裁罰後若未改善或申請合法化，仍有可能在後續的衛星監測作業中被通報列管，或經由民眾檢舉再度被裁罰，此外，農地的農業設施未經申請容許，即先行施作仍然屬於違法行為，建議民眾在興建相關設施前一定要向區公所或市府農業局申請，以避免受罰

台南市地政局表示，爭取經費積極辦理變異點稽查，對於土地違法使用，絕不姑息。圖／地政局提供
台南市地政局表示，爭取經費積極辦理變異點稽查，對於土地違法使用，絕不姑息。圖／地政局提供
台南市地政局表示，爭取經費積極辦理變異點稽查，對於土地違法使用，絕不姑息。圖／地政局提供
台南市地政局表示，爭取經費積極辦理變異點稽查，對於土地違法使用，絕不姑息。圖／地政局提供

廢棄物 台南 內政部 黃偉哲

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