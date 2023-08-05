賣祖產照顧植物人兒 創世為父慶生

77歲的雲林縣民林村壽為照顧已成植物人的兒子，變賣祖產支應機構費用，一度累到昏厥在家3天才被發現，1個多月前社工轉介，將他的兒子送到創世基金會斗六院，減輕他的生活負擔，昨天縣長張麗善及創世基金會提前為他慶祝父親節及生日，場面溫馨感人。

林村壽的兒子多年前因癲癇發作，不幸倒下成為植物人，他年幼喪母，兄弟姊妹相繼過世，所有照料都由77歲父親一肩扛起，林村壽一開始將兒子送到安養機構，但每個月2萬多元費用，造成他經濟沉重負擔，他甚至為此賣掉祖產支應，更一度累倒在家3天無人知曉。

創世斗六院長張曉蓉說，社工考量林村壽年紀已大，經過評估，1個多月前，協助將兒子轉介到創世斗六院入住，讓住在鄰近鄉鎮的林村壽方便探望，也能減輕生活負擔。

創世斗六院邀請縣長張麗善、飛雀餐桌行動的老闆謝宜澂來到現場，擔任1日圓夢主廚，一起為植物人家庭烹飪愛心料理，表達關懷與祝福，代替成為植物人狀態的兒子，為林村壽慶祝難得的父親節。

張麗善說，林爸爸長期照顧臥床的兒子，不離不棄，讓人感受父愛的偉大，令人敬佩及感動，很開心能在父親節前，與大家一起來為他慶生並慶祝父親節。

張曉蓉表示，創世基金會斗六院目前安養42名植物人，到宅服務100多個家庭，雲林偏鄉地區資源相對匱乏，為籌募植物人安養服務經費，結合雲林在地農特產，與永興菓舖聯名推出鳳梨義賣品，欲了解更多訊息，請洽愛心專線：（05）5377855。