台南急水溪橋遭棄置10噸廢土方及塑膠垃圾 市府追亂倒業者

台南市新營區急水溪橋附近遭非法棄置約10公噸廢土方、塑膠混合物等事業廢棄物，環保局近來循線並調閱監視器追查，發現行為人疑似為某清除業者，後續將依廢清法相關規定查處。至於現場廢棄物，產源業者表示過去均委託合法清除業者處理，不知為何被亂置，但願負起清除責任。

環保局表示，近來有民眾發現新營區急水溪橋旁遭棄置大量廢棄物場址，2日晚間獲報後展開稽查，依現場跡證及民眾提供資料循線找到疑似廢棄物產源的業者，翌日再會同警察局及業者到場指認，據業者表示，過去均委託合法清除業者清理，不知為何現場會出現該廠廢棄物。

經初步調查，行為人疑似為某清除業者，正依現場跡證並調閱附近的監視器找證據，警方追蹤可疑車輛車牌及行車軌跡，希望盡速查明行為人，後續依違反廢棄物清理法第41條規定辦理，另涉及刑法部分依同法第46條規定移送台南地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。

市長黃偉哲表示，對於非法棄置零容忍，已成立「非法棄置跨局處專案小組」，近半年攜手中央巡查逾1萬8000處次，查獲134件違規案件，破獲26處非法廢棄物棄置場址；其中20件移送地檢署偵辦，其餘6件限期地主清理中，請業者切勿心存僥倖，一旦查證屬實必依法追究。

環保局長許仁澤指出，為展現查緝非法棄置案件決心，積極導入科技執法，結合無人機巡拍、路口監視器搭配熱區設置、徹底清查國土衛星影像變異點等技術，同步結合環檢警稽查取締非法棄置和掩埋案件，以有效遏阻非法棄置行為。

環保局呼籲，事業單位除委託合格清除業者清除廢棄物，也應確認廢棄物流向及清除結果，如有違法情形，產源業者也應負起清除責任。如民眾發現重大環保汙染違規情事，可隨時撥打公害陳情專線：0800-066666或06-6572916#2222向環保局報案中心檢舉通報，以利掌握稽查時機，提升破案率。