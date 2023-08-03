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台南學甲慈濟宮 明年上白礁後整修

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
文化部常務次長李連權（左一）等人昨天視察台南學甲慈濟宮，拍板明年農曆3月11日上白礁後展開整修。記者謝進盛／攝影
文化部常務次長李連權（左一）等人昨天視察台南學甲慈濟宮，拍板明年農曆3月11日上白礁後展開整修。記者謝進盛／攝影

市定古蹟台南市學甲慈濟宮的「上白礁」祭典去年獲登錄國家重要民俗，不過建物結構損壞、壁癌，也長年被煙燻等情形待修復，獲中央核定5070萬元經費，文化部常務次長李連權等人昨天視察，拍板明年農曆3月11日上白礁後展開整修，工期約2年，民代也希望文化部繼續推動溪北各項保存計畫。

李連權說，自己是學甲的子弟，一定會重視學甲傳統藝術文化的傳續，慈濟宮整體建物包括建築工法等都極具文化保存價值，還收藏許多有潛力列為國寶的交趾陶作品，保存修護會不遺餘力，預計後年的上白礁前完成第1階段門面初步修復，後續再與廟方討論。

李連權及立委賴惠員、陳亭妃、陳靜敏等人昨到南市溪北多處考察文資修復概況，包括鹽水歡雅國小、學甲慈濟宮；慈濟宮副董事長陳俊男引導檢視廟內的鐘鼓樓結構損壞，及部分牆壁長壁癌、劣化情形。

6國寶交趾陶 即將修復

一行人接續視察廟旁葉王交趾陶文化館，此處收藏全台數量最豐富的葉王交趾陶249件作品，關切館內除濕保存環境；文化部表示，同意補助200萬，針對館內最珍貴的「加官、晉祿」、「合境、平安」、「胖、瘦羅漢」3組、6件國寶級交趾陶修復，目前發包中，估本月下旬執行，期程約半年。

交趾陶 慈濟

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