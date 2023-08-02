確診病例數仍在增加 雲林祭封園補償防堵登革熱

雲林縣本土登革熱今新增2例確定病例，全縣累計120例確診，因古坑果園、竹林多，容易積水孳生蚊子防治不易，縣府爭取中央補助，將比照休耕補助，凡確診個案果園、筍園必須接受化學防治，即要求封園一個月，每公頃補助6萬元，一個月後產品若要上市必須檢驗，本周將公告實施。

雲林今新增2例確定病例（古坑鄉東和村1例及古坑村1例），1例為醫院通報確診，另1例為診所通報確診，全縣確診已累計120例，其中古坑鄉108例（東和村14例，高林村6例、荷苞村66例、古坑村2例、水碓村16例、朝陽村3例及西平村1例）、斗六市9例（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例、成功里1例、榴南里1例、鎮東里1例及文化里1例）、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。

縣府農業處長魏勝德表示，古坑鄉光荷苞、高林、東和、水碓、新庄等5村的耕地面積就有1500公頃，其中以竹筍、果樹最多，因防治不易，容易孳生蚊蟲，為杜絕疫情，確診個案的果園、筍園若必須接受化學防治，將要求封園一個月。

魏勝德表示，因疫情被封園的耕地將比照休耕補助，每公頃補助6萬元，補償農民損失，經化學防治後產出的農產品也必須檢驗合格後才能上市，受影響的農民可向當地公所提出補助申請，預計本周公告實施。