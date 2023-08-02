無懼盛產與大陸制約 雲林林內鳳梨賣高價全靠一技術

南部鳳梨盛產時，常因量多價跌，雲林縣林內鄉也生產鳳梨，產季原本就異於南部產地，農會更輔導農民調節一年12個月都能小量生產，加上管理技術進步，每年下半年都能在批發市場拍賣出好價格，目前品質好的每公斤能拍出40幾元的高價，農會今天舉辦評鑑比賽，鼓勵農民持續追求高品質、高收益。

林內鄉是國內鳳梨產地之一，種植面積一度超過二百公頃，目前仍有150公頃，農會今天舉辦鳳梨評鑑比賽，邀請農業部農試所嘉義試驗分所副研究員官青杉、台南農改場副研究員黃士晃、北農第一批發市場水果組長陳錫博擔任評審，39名農民參賽，最終評選出前三名，第一名鄭淯仁、第二名黃苑惠、第三名詹寓琳。

官青杉表示，參賽的鳳梨都有維持在這個季節應該有的品質，黃士晃也認為林內鄉的鳳梨品質在這幾年快速進步；陳錫博說，南部的鳳梨產季從元宵到六月就幾乎結束，因為南部大面積種植，盛產容易過剩價跌，反觀林內鳳梨避開盛產季節，只要品質穩定都能賣出好價格，目前品質好的鳳梨拍賣價格每公斤約40元。