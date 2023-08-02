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無人機國際交流 土耳其、台灣團隊雙向取經放眼「這件事」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
土耳其航天大學無人機團隊、虎尾科技大學工程學院跨系團隊今天各自結合師資優勢與資源，相互取經多項實務經驗，本國師生也預計8月21日飛往土耳其，雙向深化國際人才培育。記者陳苡葳／攝影
土耳其航天大學無人機團隊、虎尾科技大學工程學院跨系團隊今天各自結合師資優勢與資源，相互取經多項實務經驗，本國師生也預計8月21日飛往土耳其，雙向深化國際人才培育。記者陳苡葳／攝影

對應國際軍事、民事需求，航太產業無人載具技術近年快速竄升，雲林虎尾科技大學也陸續和亞洲航空、外國學校等產學合作，其中，土耳其起步早，技術也相當成熟，航天大學（UAA）7名師生今赴校交流，2校各自結合師資優勢與資源，相互取經多項實務經驗，本國師生也預計8月21日飛往土耳其，雙向深化國際人才培育。

航天大學研發中心主任Masoud LATIFINAVID今天率領5名學生、2名老師來台，虎科大召集工程學院跨領域教師團隊接待，提供無人載具設計及飛行操作、半導體製造技術、脈衝雷射、太陽能電池與內燃機等技術與實務應用課程，同時導入台灣優勢產業技術及實踐經驗，含括虎科大研發2U立方衛星專案討論及交流。

虎科大校長張信良表示，飛機工程與材料科學與工程、電子工程、動力機械工程等系資源能量充足，而土耳其AI無人機技術發展起步比台灣早，地理環境和經貿地位在國際間也占有舉足輕重地位，學校去年與航天大學簽訂合作意向，今年暑假開啟首次學術互動，期待也能推進產業發展。

飛機工程系學生蘇致民指出，台灣是製造強國，強項在於電控、晶片，但缺乏設計性，此次瞄準外型與結構套用等重點項目，以解決不穩定性等問題，完善國內無人機產業，未來可應用在降低人員傷亡、偵查等軍事方面，也能做到醫療、物資運送、山難救援等民事需求，是低空領域運輸產業趨勢。

經緯航太董事長羅正方表示，土耳其的無人載具發展比台灣早，從烏俄戰爭中用無人機為國家話語權發揮影響，目前正尋求亞洲合作夥伴，台灣將成首選，而透過產學合作及2國政府協助下，雙方也正進行多項合作計畫，包括取代中國零件，讓台灣有機會成為其信賴供應鏈，學校間人才培育的鏈結也是產業發展重要一步，因此參與研習的學生，將成為經緯航太與Fly BVLOS Technology兩家企業重點延攬人才。

航天大學團隊此行停留2周進行技術訓練，本月21日虎科大也將派2名教師、10名學生赴土國，針對無人機飛控系統、組裝，增材製造技術與群體智慧於無人載具之應用，從智慧科技、新興材料及生產方式革新對國防應用、經濟與環境影響等面向進行充分交流。

土耳其AI無人機起步比台灣早，技術相當成熟，航天大學（UAA）7名師生今赴虎尾科技大學實務交流。記者陳苡葳／攝影
土耳其AI無人機起步比台灣早，技術相當成熟，航天大學（UAA）7名師生今赴虎尾科技大學實務交流。記者陳苡葳／攝影
土耳其航天大學（UAA）無人機團隊今赴虎尾科技大學交流，2校各自結合師資優勢與資源，相互取經多項實務經驗。記者陳苡葳／攝影
土耳其航天大學（UAA）無人機團隊今赴虎尾科技大學交流，2校各自結合師資優勢與資源，相互取經多項實務經驗。記者陳苡葳／攝影
土耳其航天大學（UAA）無人機團隊今赴虎尾科技大學交流，2校各自結合師資優勢與資源，相互取經多項實務經驗。記者陳苡葳／攝影
土耳其航天大學（UAA）無人機團隊今赴虎尾科技大學交流，2校各自結合師資優勢與資源，相互取經多項實務經驗。記者陳苡葳／攝影

土耳其 虎尾科技大學 雲林

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