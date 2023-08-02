快訊

賴清德「走入白宮說」出自本人 涉外高層放話媒體轉移焦點？

難被AI取代的職業…大學設水電系行嗎？林立青點破3問題

小紅老師帶頭提告！NONO涉性侵多女遭傳喚 今赴北檢臉色凝重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將辭雲林議長 沈宗隆：坦然面對司法判決

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣議長沈宗隆坦然面對司法調查。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議長沈宗隆坦然面對司法調查。記者陳雅玲／攝影

雲林縣國民黨議長沈宗隆，因涉及綠能收賄案日前被起訴後，傳出有意請辭議長一職，他今現身證實，將在法院開準備程序庭前請辭議長，展現誠意接受判決。

沈宗隆表示，他願意接受司法的判決結果，並展現誠意在程序準備庭前請辭議長，希望能獲得公平性對待，如果判決結果公允，他可能不會再上訴。

至於接任議長的人選，他相信，大家都會以和平、公平、公正的態度進行競爭，不希望議會同仁為了爭取議長職位搞得心裡不舒服，甚至產生許多派系，這對整個議會和未來監督縣政府都不利。

他期許議會能夠團結一致，為雲林縣民謀福祉，希望縣政府幫助議員完成選民在各地方的建設需求和提案，照顧雲林每個角落，也期許議員同仁能夠監督縣政府為雲林縣的孩子們創造更好的教育環境。

雲林 沈宗隆 收賄

延伸閱讀

雲林提升道路品質 11案獲前瞻計畫補助逾2億

沈宗隆傳將請辭議長 張麗善證實：議會會選出適合人選

雲林縣議長沈宗隆有意辭議長 綠營：待明確後再應對

雲林議長沈宗隆有意請辭 無黨籍黃凱表態爭取議長寶座

相關新聞

將辭雲林議長 沈宗隆：坦然面對司法判決

雲林縣國民黨議長沈宗隆，因涉及綠能收賄案日前被起訴後，傳出有意請辭議長一職，他今現身證實，將在法院開準備程序庭前請辭議長...

中華聖母基金會到宅沐浴第16年 楊貴媚現身教洗澡眉角

天主教中華聖母基金會「到宅沐浴車」今天邀請國際影后楊貴媚，及台語金曲歌王謝銘祐等人，出席在中埔鄉辦「洗澎澎囉！在到宅沐浴...

評審驚呼成為假日森林學校 台南密枝社區獲國際宜居獎

中華醫事科技大學USR團隊2020年起協助楠西區密枝社區發展地方特色，從醫療照護器材的裝設，甚至是社區周邊建置教育基地等...

台南忠義國小百年老榕被颱風吹倒 師生獻花道別

台南市中西區忠義國小校園內1棵樹齡超過百年榕樹不敵颱風杜蘇芮風雨傾倒，經評估無法救治，校方趁部分樹體尚未清運完畢，在今天...

8月起禁PLA餐具最重罰6萬 台南市環保局首日稽查無違規

環保署考量國內針對生物可分解（PLA）材質免洗餐具無適合再利用方式，經檢討後修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，...

華麗轉身！兒童劇團演員職訓轉行工程師薪增近2倍

曾是兒童劇團演員的孫靜薰，透過勞動部「產業新尖兵計畫」成功轉行當資安工程師，薪水較在劇團多出近2倍，也以自身經歷鼓勵年輕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦