將辭雲林議長 沈宗隆：坦然面對司法判決

雲林縣國民黨議長沈宗隆，因涉及綠能收賄案日前被起訴後，傳出有意請辭議長一職，他今現身證實，將在法院開準備程序庭前請辭議長，展現誠意接受判決。

沈宗隆表示，他願意接受司法的判決結果，並展現誠意在程序準備庭前請辭議長，希望能獲得公平性對待，如果判決結果公允，他可能不會再上訴。

至於接任議長的人選，他相信，大家都會以和平、公平、公正的態度進行競爭，不希望議會同仁為了爭取議長職位搞得心裡不舒服，甚至產生許多派系，這對整個議會和未來監督縣政府都不利。

他期許議會能夠團結一致，為雲林縣民謀福祉，希望縣政府幫助議員完成選民在各地方的建設需求和提案，照顧雲林每個角落，也期許議員同仁能夠監督縣政府為雲林縣的孩子們創造更好的教育環境。