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雲林提升道路品質 11案獲前瞻計畫補助逾2億

中央社／ 雲林縣1日電

為提升雲林縣道路品質，雲林縣府積極向中央申請前瞻計畫，雲林縣長張麗善今天表示，中央核定11案共補助逾2億元，將強化基礎道路建設，營造友善人本交通環境。

雲林縣工務處盤點縣內道路，向中央爭取經費，中央前瞻計畫核定11案、新台幣2億3680萬元；工務處長汪令堯今天在記者會上說明工程時間和規劃。

張麗善表示，透過「提升道路品質計畫」獲得公路總局核定2億3680萬元，總共有29條道路、跨越12個鄉鎮的交通路網計畫。

張麗善強調，交通為人民的基本需求，維護道路安全通行品質，縣府責無旁貸，縣府工務團隊積極針對既有道路進行路面改善與周邊環境重塑，以確保民眾生命財產安全及提升整體市容景觀、增加觀光效益，有助於地域性產業發展及活絡地方交流。

汪令堯指出，列入計畫的道路現況皆出現老舊劣化、平整度下降等情況，改善計畫除了補強不良路基結構，重新檢討道路車道配置、交通標線標誌配置及路面全面刨鋪，將人孔蓋全下地優化整體道路平整，並對於易肇事路口交通衝突進行改善，以提升整體道路交通安全品質。

雲林縣工務處說，29條道路預計花費9個月內完成，今年10月前進行規劃設計、11月發包、12月起陸續施工，預計明年3月底完成。

雲林 張麗善 前瞻基礎建設

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