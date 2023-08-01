家扶海洋營隊開學了 小朋友畫古扇體驗古人詩意

雲林家扶中心開辦夏季海洋營隊，吸引百名家扶兒童參加，除探索雲林縣境海洋森林生態之美，更學習在弱勢環境中成長，如何自保不受騙，是身心兼具的營隊，今天開學儀式還請來古扇畫師郭淑霞教小朋友體驗畫扇調劑心靈，讓小朋友沈醉於古人詩畫，怡然自得。

台中市惟仕同濟會長陳明宗等人今天受邀參加始業式，特別邀請古扇畫師郭淑霞前來教大家彩繪古畫扇，每位家扶孩子拿起毛筆沾潤五彩繽紛顏料，創作出屬於自己風格的古扇，竹菊梅蘭之外，也將海洋生態保育一筆一畫勾勒在自己的古扇潑墨中，是新鮮有趣的初體驗。

營隊以雲林海洋為主軸，除觀賞海洋風光與海洋生態面臨考驗，並設計尋寶淨灘，從中了解海洋垃圾的危機。同濟會雲林區主席王清銓稱讚家扶海洋營課程多元豐富，寓教於樂，尤其近來網路誘騙很多，生長在弱勢家庭的孩子，更易受誤導受騙，甚至誤入歧途，透過這樣活動教育很有意義。