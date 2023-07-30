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風靡一時素還真鋼雕原創大師 偕兒子返鄉雲林聯展

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
豎立在虎尾圓環的「素還真」鋼雕像，風靡一時，成為雲林打卡新地標。記者蔡維斌／攝影
豎立在虎尾圓環的「素還真」鋼雕像，風靡一時，成為雲林打卡新地標。記者蔡維斌／攝影

國際知名藝術家楊柏林，出身雲林口湖鄉，作品素材多元，去年他為虎尾圓環打造一座不鏽鋼「素還真」大型塑像，造成轟動，風靡一時，使圓環成為打卡新地標，他受雲林縣府邀請，和其子楊占返鄉舉辦「多元宇宙」父子聯展，縣長張麗善親自主持開幕，對大師作品讚譽有加，展出的多件鋼、銅作品，展現宇宙生命，難得一見，歡迎8月13日前往欣賞國際級藝術創作。

出身雲林縣口湖鄉金湖村的楊柏林，是國內當代知名的國際級藝術大師，創作領域和素材多元，包含雕塑、繪畫、公共藝術、裝置藝術；銅鐵、不鏽鋼、石、竹、馬賽克之外，兒時家鄉的蚵殼也是選用的創作材料，屢獲國內外大獎，作品為各地美術館收藏。楊柏林之子楊占自幼受其薰陶，具藝術天份，畫作及雕塑獨樹一格，有異父親的創作特色。

縣長張麗善表示，去年楊柏林受邀回鄉為布袋戲原鄉的虎尾圓環，創作一尊以不鏽鋼打造6米高的霹靂布袋戲「素還真」鋼雕，以細膩的切割手法，展現透空飄逸，讓巨大的塑像有隨風婆娑起舞之感，栩栩如生，成為雲林最經典也最具代表性的布袋戲鋼雕作品，吸引成千上萬偶迷前來觀賞，成為雲林最熱的打卡景點。

文觀處長陳璧君指出，這次父子聯手返鄉特展，以「多元宇宙」主題，兩位大師精心挑選自己不同時期創作作品，尤其楊柏林以奔馳的「跑車」意象設計《向未來致敬》、挑高兩層樓的巨幅水墨畫，蒼勁流動的山河，以精緻的潑墨筆觸，傳達對自然生態的愛；楊占的24件《神獸》系列青銅作品繽紛多元，維妙維肖。

楊柏林說明特展主題「多元宇宙」的創作背景，強調如同薛丁格的貓，說明量子的「不可知」狀態，尤其不同時間和不同的世界觀，造就不同的生活樣態，在愛因斯坦的廣義相對論中，時間旅行是可行，更創造未知的驚奇。

張麗善說，楊大師和兒子返鄉聯展是大家引頸期盼，展期到8月13日為止，歡迎把握難得機會到文觀處展覽館觀賞。

楊柏林說明 「多元宇宙」各項作品的創作理念。記者蔡維斌／翻攝
楊柏林說明 「多元宇宙」各項作品的創作理念。記者蔡維斌／翻攝
楊占24件《神獸》系列青銅工藝品以及各式複合媒材作品，繽紛多元。記者蔡維斌／翻攝
楊占24件《神獸》系列青銅工藝品以及各式複合媒材作品，繽紛多元。記者蔡維斌／翻攝
國際級藝術大師楊柏林偕同兒子楊占，返鄉聯展，獨特的流線鋼塑及銅鐵作品，別具一格，背後挑高兩層樓的巨幅水墨畫作，蒼勁流動的山河潑墨，十分壯觀。記者蔡維斌／翻攝
國際級藝術大師楊柏林偕同兒子楊占，返鄉聯展，獨特的流線鋼塑及銅鐵作品，別具一格，背後挑高兩層樓的巨幅水墨畫作，蒼勁流動的山河潑墨，十分壯觀。記者蔡維斌／翻攝
楊柏林說明 《向未來致敬》作品的創作理念。記者蔡維斌／翻攝
楊柏林說明 《向未來致敬》作品的創作理念。記者蔡維斌／翻攝

雲林 口湖鄉 布袋戲

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