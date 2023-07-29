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台南登革熱疫情降溫？颱風後恐爆增 國軍化學兵今出動
杜蘇芮颱風造成台南災情不大，主要集中路樹及電桿倒塌，市長黃偉哲說，有人說因風雨不大才暫時通過考驗，但至少對市民影響降到最低，今天起要全力防堵登革熱，今天有110名國軍化學兵支援進行清消，6條路線分成多組進行噴藥，除感謝國軍動員支持，也呼籲市民要加強孳清避免雨後積水成為病媒蚊大溫床。
台南登革熱確診病例至昨天累計614例，因杜蘇芮颱風連續2天停班停課，戶內外防治也暫停2天，因先前在天溝、屋後溝投擲乳塊，在颱風大雨沖刷等次要重來，憂颱風後疫情大爆發，防治中心指出，根據過往登革熱疫情遇上颱風的經驗，確診病例數都呈現先降再增，要提防颱風過後突然暴增，颱風過後今天立刻出動化學兵，針對家戶展開化學防治。
昨天台南新增7例，分布於永康區4例、東區2例、仁德區1例，7例皆由診所或醫院通報確診。登革熱防治中心主任蘇世斌指出，本周以來每天新增病例差不多20例、30例上下，昨天突然降到7例，衛生局說是因颱風天，醫療院所未營業，民眾也減少出門，揪出的病例自然相對減少，不能掉以輕心。
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