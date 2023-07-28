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嘉義布袋岑海里別再沉海裡 增蓋抽水站

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣長翁章梁（右三）昨天到布袋鎮岑海里視察排水情形、抽水站新建工程。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）昨天到布袋鎮岑海里視察排水情形、抽水站新建工程。記者黃于凡／攝影

嘉義縣布袋鎮岑海里有高跟鞋教堂、布袋觀光魚市等知名景點，因屬海埔新生地，每逢漲潮就低於海平面，前年5月豪雨更出現海水倒灌災情，正新建1座抽水站、縣府再規畫增1座。居民希望也整修排水溝、加蓋，「不要再讓岑海里真的沉海裡」；翁章梁昨天現勘說，若相關工程跟不上雨季，先採移動式抽水機。

岑海里長翁億頴說，里內8台移動式抽水機，4台在高跟鞋教堂、4台在布袋魚市場，還有13台固定式抽水機，4月春雨時奏效，不像之前每逢大雨就淹水，但颱風瞬間雨量不可小覷，盼抽水站加速完工。

縣府水利處表示，先前為改善海埔新生地東側排水，在海風長堤旁抽水站建造2座集水井，預計9月下旬完工，應急解決排水問題，另，高跟鞋教堂旁公園要新設抽水站，每秒可抽排8公噸雨水，耗資1.69億元，預計明年4月完工。

水利處指出，目前海埔新生地南側抽水站，每秒僅抽排4.4公噸雨水，規畫新建升級成每秒抽排9公噸，也會串聯周圍箱涵分散排水壓力，預計經費2億多元，已向中央爭取盼盡速核定。

縣府昨會勘，布袋鎮民代表會副主席蔡石鵬說，里內多處排水溝未加蓋，雨水易沖入廢棄物導致堵塞，且部分路樹竄根到排水溝裡，盼能加蓋；翁章梁回應，過去有核撥經費給公所更新排水溝，會盤點過去的計畫，若工程進度無法跟上雨季，先採移動式抽水機，務必改善淹水問題。

高跟鞋教堂 排水溝 雨水 翁章梁 廢棄物 豪雨 漲潮

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