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南市登革熱破600病例 颱風暫停噴藥1日

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
受颱風影響，台南市今天登革熱防治暫停噴藥，仍持續病媒蚊孳生源清除。記者鄭惠仁／翻攝
受颱風影響，台南市今天登革熱防治暫停噴藥，仍持續病媒蚊孳生源清除。記者鄭惠仁／翻攝

台南市今天新增20例本土登革熱確診病例，累積本土病例為607例，仍以永康區8例最多。因應杜蘇芮颱風，今日登革熱戶內外化學防治作業暫停，衛生局提醒民眾應詳讀緊急噴藥貼單上的須知，風災過後將依貼單上的延後日期補噴。

衛生局表示，今日20例分布狀況為永康區8例，東區6例，北區4例，仁德區、安南區各1例，年齡介於17歲至84歲，20例皆是由診所或醫院通報確診。今天南市因應杜蘇芮颱風實施停班停課，市長十分關心颱風影響，一早即至災害應變中心主持工作會報，了解各單位防颱整備情形，並強調防災和防疫都很重要。

黃偉哲要求各局處務必把握7天黃金孳清期，針對各轄管場所全力動員孳清，尤其是建築工地、空屋、老舊公寓地下室等，一定要澈底巡查，盡快將積水排除或投藥防治，避免孳生病媒蚊導致登革熱疫情持續蔓延。

衛生局表示，因颱風影響，今天登革熱戶內外化學防治作業暫停，提醒民眾應詳讀緊急噴藥貼單上的須知，風災過後將依貼單上的延後日期補噴。衛生局昨天於安南區調查84戶、其中陽性戶1戶，查獲24個積水容器、1個陽性容器，衛教100人次，開立1張舉發單。

衛生局 杜蘇芮颱風 登革熱 病媒蚊 台南 黃偉哲

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